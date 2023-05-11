До двух лет тюрьмы: Литва хочет ввести уголовную ответственность за одобрение российской агрессии против Украины

Парламент Литвы хочет ввести уголовную ответственность за одобрение или отрицание российской агрессии против Украины. С таким предложением выступили шесть депутатов-консерваторов.

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Паулюс Саударгас, Валдас Ракутис, Лауринас Кащюнас, Аудронюс Ажубалис, Арвидас Поциус и Юстинас Урбановичюс подготовили соответствующий законопроект. Во вторник, 9 мая, его зарегистрировали в Сейме. Об этом пишет LRT.

В документе предлагается добавить слово "Россия" в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за публичное одобрение, отрицание или грубое унижение преступлений, совершенных СССР или нацистской Германией.

"Целью законопроекта является предусмотрение уголовной ответственности и других мер уголовно-процессуального характера, связанных с ее применением, для лиц, публично поддерживающих, отрицающих или грубо умаляющих агрессию, совершенную Россией против Украины, оккупацию ее территории (в том числе Крыма)", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В Литве за одобрение или отрицание преступлений советского и нацистского режимов человеку грозит штраф, ограничение свободы, арест или даже лишение свободы на срок до двух лет.

Авторы законопроекта отметили, что, хотя российская агрессия и оккупация украинских территорий не является прямым преступлением против Литвы или ее граждан, последствия этого события для национальной безопасности страны очевидны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Литве признали российскую частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией. Депутаты заявили, что эта ЧВК представляет угрозу национальной и общественной безопасности и подтвердил поддержку наемников на государственном уровне в РФ.

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