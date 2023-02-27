США, Германия и Польша рассматривают проведение совместных военных учений, – Писториус

США, Германия и Польша могут провести совместные военные учения. На данный момент Вашингтон ведет соответствующие переговоры с Берлином и Варшавой

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Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает DW. По его словам, учения планируют провести в Польше.

Это станет ответом на угрозу восточной границе НАТО со стороны России.

"В настоящее время учения рассматриваются", – заявил чиновник, не приведя никаких других подробностей.

Однако он добавил, что военные учения в стране, граничащей с Украиной, стали бы очень четким сигналом союзникам по НАТО и президенту России Владимиру Путину.

"НАТО далеко не так слаба, как долгое время считал Путин", – сказал глава Минобороны ФРГ.

Он подчеркнул, что Альянс намного сильнее и сплоченнее, чем в прошлом году – до вторжения российских войск в Украину.

"Тем не менее для стран Восточной Европы, таких как Польша, страны Балтии, Словакия и другие, важно видеть, что Германия как самый важный европейский член Альянса и США как трансатлантический партнер выполняют свои оборонные обязательства", – добавил Писториус.

Как сообщал OBOZREVATEL, Писториус считает, что страна-агрессор Россия в ближайшее время не будет реализовывать в Украине масштабные наступления. Вместо этого оккупанты постараются продолжать войну на истощение.

Также OBOZREVATEL писал, что Писториус не исключает, что Украина может получить современные танки Leopard 2 в том количестве, что было обещано – 300 единиц. Тогда ход войны значительно изменится, и украинская армия перехватит инициативу.

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