'Для нас очень важен мир': Санду рассказала, как видит решение вопроса с оккупированным Россией Приднестровьем

Президент Молдовы Мая Санду исключила решение вопроса с оккупированным Россией Приднестровьем военным путем. Она заявила, что для Кишинева очень важен мир.

Об этом она рассказала во время интервью Юрию Дудю. "Для нас разрешение приднестровского конфликта возможно только мирным путем", – сказала она.

Санду добавила, что даже в случае получения предложения по "выбиванию миротворцев из Приднестровья", она бы не согласилась с ней.

"Для нас мир очень важен", – подчеркнула она.

Также президент Молдовы отвергла слухи о том, что Украина предлагала ее стране военную интервенцию на оккупированную Россией территорию.

"Никогда не было никаких официальных заявлений. Несмотря на то, что мы читали, что некоторые люди говорили в средствах массовой информации, официально и со всей ответственностью я вам говорю, что не было такого предложения", – подытожила Санду.

Напомним, ранее в ISW отметили, что Россия развернула свои "гибридные операции" в Молдове. В частности, Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию в своих целях.

Также сообщалось, что в конце февраля этого года "Приднестровье" попросило Россию о "защите" от Молдовы. В частности, так называемые депутаты на съезде пожаловались на "экономическую блокаду" со стороны Молдовы и утвердили декларацию с просьбой в Кремль о помощи.

А уже в считанные дни Москва принялась раскачивать еще один регион Молдовы. Речь идет о Гагаузской автономии, глава которой с тех пор несколько раз ездила в Москву, где встречалась, в частности, с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, она заявила, что Гагаузия объявит о своей независимости, если Молдова решит объединиться с Румынией, а также анонсировала запуск на территории автономии карт российской платежной системы "Мир".