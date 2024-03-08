Коваленко: вслед за Приднестровьем Москва стала качать еще один регион Молдовы. Что задумали кураторы хаоса

В феврале многих насторожило намерение "депутатов" Приднестровья собраться для оглашения "послания" к России. От них ожидали некоего пассажа на уровне запроса о присоединении "ПМР" к РФ, но все обошлось банальным выклянчиванием денег. Тем временем был упущен из виду другой нестабильный регион Молдовы – Гагаузия. И поездка главы автономии Евгении Гуцул к Путину, а также последовавшие жесткие заявления, произошли явно не просто так.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Градус все выше

Буквально сразу после того, как 28 февраля в Приднестровье состоялся съезд так называемых депутатов, в рамках которого Тирасполь обратился к Москве с просьбой о "защите "ПМР" в условиях усиления давления Молдовы", в российскую столицу отбыла башкан (высшее должностное лицо) Гагаузии Евгения Гуцул. И на первой же встрече на официальном уровне с главой Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко Гуцул пожаловалась на то, что Кишинев "притесняет гагаузов".

Затем Гуцул заявила, что Гагаузия может объявить о выходе из состава Молдовы в случае "утраты страной независимости". А уже в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 6 марта, запросила у того защиты гагаузов от "преследования властей Молдовы".

И если с обращением съезда "депутатов ПМР" к Путину все прошло по классической схеме очередного выклянчивания денег, запросы башкана Гагаузии прозвучали куда жестче приднестровского скулежа.

Кроме того, ранее Евгения Гуцул заявляла о готовности открыть в Москве представительство Гагаузии, на что в Кишиневе ей напомнили, что та не является отдельным субъектом международного права и входит в состав Молдовы.

Слишком много провокаций и все практически одновременно. Но с какой целью и для чего в таком ключе сейчас развиваются события? Важное уточнение – их развивает Москва, использующая своих марионеток.

Сценарий дестабилизации

Некоторое время назад я публиковал наиболее вероятный силовой сценарий, который может спровоцировать Россия в Молдове с целью свержения власти. Последовательность действий может иметь следующий вид.

Незаконным вооруженным формированиям "ПМР" совершенно не составит труда захватить аэродром Меркулешти для выхода на Бельци и отрезания северной Молдовы от центра с замыканием на Фалешти. Это позволит перерезать основные трасы М14 и М2 и блокировать подъезды к Кишиневу.

Южная группа будет перерезать по линии Каушани, Чымишлия, Яргара. И на эту линию может быть переброшен ограниченный контингент, поскольку Юг – это преимущественно пророссийский гагаузский регион и там основной задачей будет просто удержание трасс и контроль украино-румынских направлений.

Таким образом северная и южная группа обеспечит относительно безопасный (без сюрпризов) выход основной группы на Кишинев, удержание которого в случае отсутствия помощи третьей стороны не представляется возможным долгое время – особенно с учетом уже размещенной в Молдове российской агентуры.

Однако все эти действия не будут возможны без дестабилизации Молдовы социальным фактором – то есть, хаотизации через протестные явления. Приднестровье и Гагаузия являются основным активом такого протестного ресурса – как бесплатного, так и оплачиваемого.

Комбинируя волну социальных протестов в столице с внезапной силовой операцией с Приднестровья, кураторы хаоса вполне могут добиться успеха по блокированию столицы Молдовы в кратчайшие сроки.

Гагаузская дева

Евгения Гуцул в перспективном сценарии по дестабилизации Молдовы явно играет не последнюю роль. Как-никак, а Путин лично не стал бы с ней встречаться, если бы не уделял ее функционалу особое внимание. Ради такого дела могли бы на пару часов из запоя вывести Дмитрия Медведева и отправить его на встречу с гагаузской девой, но этого не произошло. Верховный сам снизошел до встречи с персоной такого "уровня" и "статуса".

И в целом на фоне действий Гуцул можно распознать отчетливую закономерность формируемого в российском информационном пространстве нового контекста. Россиян начинают знакомить с новыми союзниками россиян – гагаузами и их лидером Евгенией Гуцул, о которой среднестатистический житель Омской области РФ никогда не слышал, но теперь должен любить, восхищаться и сострадать. Почему?

Да потому, что Гагаузия – союзник России, сакральный регион Молдовы, который "ущемляют" молдаване, "сговорившиеся" с румынами и НАТО, а вот такая смелая дева Евгения поехала в Москву донести правду "справедливому" царю-батюшке!

Причем такая концепция идеально совпадает с предыдущим нытьем приднестровцев, которые также обратились к Путину за помощью по той же самой причине. И разве ж можно отказаться "помогать", когда такое безобразие творится? Особо показательно это действо выглядит накануне выборов президента в РФ.

К слову, за время своей поездки в Россию Евгения Гуцул наговорила столько, что так просто ей теперь в солнечную Гагаузию не вернуться. Тем более что против нее ранее было заведено дело в связи с злоупотреблением властью или превышением должностных полномочий (ст. 313 молдавского кодекса), которое отправляется в суд.

В случае ареста Гуцул можно ожидать активизации электората Илана Шора, находящегося сейчас в бегах, но являющегося руководителем основной пророссийской и неконституционной политической силы, к которой принадлежит и башкан Гагаузии.

И совершенно не удивлюсь, если в ближайшие дни на федеральном уровне такие прожженные российские пропагандисты, как Соловьев, Скабеева, Киселев и прочие, начнут восхвалять "смелую и бескомпромиссную" главу Гагаузии, "преследуемую властями Молдовы за правду".

Выводы

В Молдове формируются условия для катализации весьма непредсказуемой цепочки событий. Возможно Москва сама до конца не понимает, какая у нее в Молдове конечная цель – ведь запустить процесс они могут, но как им управлять? Поэтому на данным этапе формируются условия.

Звучат упреки и обвинения в адрес Кишинева, Приднестровье и Гагаузия синхронно обвиняют Молдову в ущемлении прав и преследовании, а россиян параллельно знакомят с особенностями местного политикума. Все это – создание условий.

Условий для чего-то большего, нежели информационные атаки на Кишинев? С учетом аппетитов Москвы и ее видов на Молдову – да. Но ввиду неизбежности применения помимо всех прочих сценариев – силового, такие действия в большинстве случаев обречены на провал. В большинстве – поскольку Украина не останется в стороне, но только при условии официального запроса Кишинева о помощи.

И тут очень важно не опоздать отправить этот запрос, чтобы не оказалось слишком поздно.