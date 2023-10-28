'Для нас это трагедия': мексиканский курортный город Акапулько накрыл мощный ураган 'Отис', повреждено 80% гостиниц. Видео

Вследствие разрушительного урагана "Отис", который накрыл юго-западное побережье Мексики, в частности курортный город Акапулько, погибли не менее 30 человек. В городе повреждены 80% отелей.

Жители и гости города называют последствия стихии трагедией, а спутники фиксируют колоссальные разрушения. Подробности сообщают издания Еuronews и CNN.

Как пишет Еuronews, после того, как разбушевавшаяся стихия утихла, в Акапулько сложно узнать город, фото которого размещены в туристических проспектах. Ураган "Отис" крушил здания, заваливал мусором пляжи и вырывал с корнями деревья. Повреждены 80% отелей, аэропорт, нарушены все виды связи и автомобильное сообщение, половина города-миллионника обесточена.

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Жертвами урагана стали минимум 30 человек, часть людей пропали без вести.

Издание отмечает, что местные жители не помнят подобного по силе и причиненным разрушениям урагана.

"Ну, это полный хаос. Это неописуемо, у меня нет слов, чтобы выразить то, что я вижу. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Акапулько разрушен. Ни дорог, ни воды, ни света. Посмотрите на пляж, он превратился в свалку", – приводят журналисты слова владельца одного из ресторанов в Акапулько.

"Для нас это трагедия. Мы и представить себе не могли, что можем оказаться в такой ситуации. Мы с нетерпением ждали приезда в Акапулько, думали пробыть здесь пару недель. Приехали сюда, а через четыре дня все было кончено", – рассказал изданию Хосе Луис Флорес, приехавший в город как турист.

Да и эксперты, пишет CNN, потрясены скоростью, с которой тропический шторм превратился в ураган пятой категории

Власти Мексики объявили о введении режима чрезвычайной ситуации.

По словам бывшего президента Ассоциации отелей и туристических предприятий Акапулько Хорхе Лорела, повреждены около 80% отеле в городе.

"Это хаотичная ситуация, разрушительный сценарий с неисчислимым ущербом Энергии нет, вся электросеть полуразрушена или полностью разрушена", — сказал Лорел в комментарии CNN.

Масштабы разрушений столь серьезны, что восстановление потребует много времени и средств.

"Акапулько нужна большая помощь, федеральное правительство должно уделить этому все свое внимание, реконструкция займет много времени, потребуется много инвестиций и множество программ поддержки", — сказал Лорел.

И местные жители, и туристы пытаются выбраться из города, однако сделать это непросто: дороги заблокированы обломками и машинами, а аэропорт после повреждений работает с органиченной пропускной способностью и принимает лишь коммерческие рейсы из Мехико для эвакуации людей и доставки в Акапулько медикаментов.

Часть людей пытается уйти пешком. Власти Мексики заявили, что отправили в пострадавший район почти 300 автобусов для эвакуации.

Но пока помощь поступает медленно. Корреспондент CNN стал свидетелем, как местные жители занимались мародерством: забирали продукты и предметы первой необходимости из нескольких магазинов.

"Люди говорят нам, что они не получают помощи – они не получают воду, они не получают еду. Они говорили нам, что им просто нужно что-то, чтобы выжить", – рассказал журналист, находящийся в разрушенном городе.

Также CNN опубликовало спутниковые снимки, дающие представление о масштабах разрушений в городе.

Напомним, в начале сентября этого года Испанию накрыл мощный ураган "Дана". Улицы испанских городов превратились в бушующие "реки", вода затопила метополитен в Мадриде.

Непогода стала причиной гибели двух мужчин в возрасте 34 и 31 года. Как сообщали местные СМИ со ссылкой на власти, они в составе группы из восьми человек занимались каньонингом в Сарагосе, когда упали в бушующую воду и утонули.

Также сообщалось, что в начале октября Афганистан потрясло мощное землетрясение. Погибли почти 2,5 тысячи человек, разрушены сотни домов.

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