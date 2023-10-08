Афганистан потрясло мощное землетрясение: количество погибших может достигать 2 тыс., разрушены сотни домов. Фото и видео

В Афганистане в субботу, 7 октября, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. В Талибане заявили о почти 2 тыс. погибших, другие данные о жертвах стихийного бедствия противоречивы. Полтысячи домов разрушены, люди оказались под завалами.

Землетрясение произошло примерно в 40 км от западного города Герат около 11:00 по местному времени (08:30 по Киеву), сообщило национальное управление по чрезвычайным ситуациям. В ООН предварительно заявили о 320 погибших от землетрясения в Афганистане, но позже заявили, что эти данные проверяются (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) информировали, что 100 человек погибли и 500 ранены.

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Представитель Талибана утром в воскресенье, 8 октября, заявил, что число погибших резко выросло и превысило 1000 человек, поскольку спасатели искали выживших среди руин снесенных землетрясением деревень.

"Число погибших составляет более 1000 человек. Мы ждем, чтобы увидеть, какими окажутся окончательные цифры", – сказал AFP заместитель официального представителя правительства Билал Карими.

При этом неназванный представитель Талибана сообщил агентству Associated Press в воскресенье, что эта цифра составляет почти 2000 человек.

465 домов были разрушены, а еще 135 повреждены, рассказали в УКГВ, ссылаясь на данные местных властей.

Там добавили, что в общей сложности предварительно пострадало 4200 человек (600 семей), наиболее пострадала деревня Махал Вадака, среди других районов – Дашт-Хаус, Бахадорзай, Зорян и Кошкак.

Около 300 семей (около 2100 человек) были эвакуированы в город Герат, где они размещены в заброшенных зданиях.

Многие оказались под обломками, произошло как минимум три мощных толчка.

"Мы были в наших офисах, и внезапно здание начало трястись. На стенах начала отваливаться штукатурка, на стенах появились трещины, некоторые стены и части здания рухнули. Я не могу связаться со своей семьей, сетевые соединения отключены. Я слишком обеспокоен и напуган, это было ужасно", – рассказал AFP житель Герата Башир Ахмад.

Талибан призвал местные организации как можно скорее добраться до пострадавших от землетрясения районов, чтобы помочь доставить раненых в больницу, предоставить приют бездомным и предоставить еду выжившим.

"Мы просим наших богатых соотечественников оказать любое возможное сотрудничество и помощь нашим пострадавшим братьям", – заявили талибы в эфире X.

Как пишет CNN, Афганистан понес значительный ущерб из-за серии недавних землетрясений на фоне тяжелого экономического и голодного кризиса, вследствие которого погибли и были вынуждены покинуть свои дома десятки тысяч человек.

Страна долгое время была одной из беднейших стран Азии и десятилетиями страдала от конфликтов. Но ее способность реагировать на стихийные бедствия еще больше ухудшилась с тех пор, как Талибан захватил власть в 2021 году, и это привело к выводу многих международных групп помощи.

Это также привело к тому, что США и их союзники заморозили около 7 млрд долларов валютных резервов страны и прекратили международное финансирование.

"Ситуация нанесла ущерб экономике, которая и без того сильно зависит от помощи. После хаотичного вывода войск США из Афганистана в 2021 году его экономика перешла в свободное падение", – пишет издание.

Напомним, 21 марта в Пакистане и Афганистане произошло сильное землетрясение, которое унесло жизни 13 человек, еще 200 пострадали.

Кроме того, 5 сентября на северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,3, тогда погибли не менее 8 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Марокко 8 сентября произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Погибли по меньшей мере 2946 человек и еще не менее 5530 были ранены.

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