Врач Саакашвили заявил, что политику нужны психолог и психиатр

Врач бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что для лечения политика потребуется помощь психолога и психиатра. Несмотря на то, что экс-глава государства и вышел из голодовки, угрозы для его жизни еще не миновали.

Об этом сообщает "Интерфакс". Говоря о состоянии здоровья своего пациента, медик отметил, что сейчас политик испытывает общую слабость, головную боль, а также перепады давления.

Кипшидзе также добавил, что врачи обеспокоены неврологией Саакашвили, поэтому его вскоре посетит соответствующий специалист.

"Я считаю, что необходимо подключить психолога и психиатра... У таких больных, как вы знаете, имеется посттравматический синдром, который подлежит определенному и очень сложному лечению и реабилитации", – подчеркнул он.

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