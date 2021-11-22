Врач Саакашвили заявил, что политику нужны психолог и психиатр
Врач бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что для лечения политика потребуется помощь психолога и психиатра. Несмотря на то, что экс-глава государства и вышел из голодовки, угрозы для его жизни еще не миновали.
Об этом сообщает "Интерфакс". Говоря о состоянии здоровья своего пациента, медик отметил, что сейчас политик испытывает общую слабость, головную боль, а также перепады давления.
Кипшидзе также добавил, что врачи обеспокоены неврологией Саакашвили, поэтому его вскоре посетит соответствующий специалист.
"Я считаю, что необходимо подключить психолога и психиатра... У таких больных, как вы знаете, имеется посттравматический синдром, который подлежит определенному и очень сложному лечению и реабилитации", – подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саакашвили был задержан 1 октября после прибытия в Грузию. Спустя несколько дней он объявил голодовку. В стране против политика возбужден ряд уголовных дел, по двум из которых вынесены приговоры.
Украина хочет экстрадировать Саакашвили, поскольку он имеет украинское гражданство, но сам политик против этого.
Спустя 49 дней после начала голодовки экс-президент потерял сознание во время встречи со своими адвокатами в комнате для свиданий. После этого его перевезли в военный госпиталь города Гори.