Врач Саакашвили заявил, что политику нужны психолог и психиатр

Виталий Семченко
Политика
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Врач Саакашвили заявил, что политику нужны психолог и психиатр

Врач бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что для лечения политика потребуется помощь психолога и психиатра. Несмотря на то, что экс-глава государства и вышел из голодовки, угрозы для его жизни еще не миновали.

Об этом сообщает "Интерфакс". Говоря о состоянии здоровья своего пациента, медик отметил, что сейчас политик испытывает общую слабость, головную боль, а также перепады давления.

Кипшидзе также добавил, что врачи обеспокоены неврологией Саакашвили, поэтому его вскоре посетит соответствующий специалист.

"Я считаю, что необходимо подключить психолога и психиатра... У таких больных, как вы знаете, имеется посттравматический синдром, который подлежит определенному и очень сложному лечению и реабилитации", – подчеркнул он.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саакашвили был задержан 1 октября после прибытия в Грузию. Спустя несколько дней он объявил голодовку. В стране против политика возбужден ряд уголовных дел, по двум из которых вынесены приговоры.

  • Украина хочет экстрадировать Саакашвили, поскольку он имеет украинское гражданство, но сам политик против этого.

  • Спустя 49 дней после начала голодовки экс-президент потерял сознание во время встречи со своими адвокатами в комнате для свиданий. После этого его перевезли в военный госпиталь города Гори.

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