Девушку Протасевича в Беларуси обвинили по семи статьям уголовного кодекса

Гражданке России Софии Сапеге, которая была задержана в Беларуси вместе с основателем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем еще в мае, предъявлено обвинение по семи статьям уголовного кодекса. Дело передали прокурору, чтобы тот направил его в суд.

Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси. Девушка уже ознакомилась с материалами.

Также отмечается, что Сапегу, которая на момент задержания была девушкой Протасевича, продолжают держать под домашним арестом.

Ее обвиняют в:

умышленных действиях, направленных на разжигание социальной вражды и розни по признако социальной принадлежности (ч.3 ст.130);

организации насилия и угроз его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких (ч.4 ст.16 и ст.364);

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организации воздействия на сотрудников органов внутренних дел для изменения характера их законной деятельности, распространении клеветы и сведений о них (ч.4 ст.16 и ст.365);

организации насилия и угроз насилием в отношении должностных лиц (ч.4 ст.16 и ч.1 ст.366);

организации угрозы убийством, насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении судей (ч.4 ст.16 и ст.389);

организации препятствия профессиональной деятельности журналиста, а также принуждении к отказу от распространения информации с применением насилия (ч.4 ст.16 и ст.198);

умышленном незаконном сборе, распространении информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия (ч.ч.1 и 2 ст.203-1).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Польша обнародовала доказательства, что к принудительной посадке самолета, на котором летели Протасевич и Сапега, причастно КГБ Беларуси.