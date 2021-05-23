Девушку Протасевича тоже задержали в Беларуси – СМИ

В Национальном аэропорту Минска, кроме самого основателя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, милиция задержала и его девушку. Самолет авиалиний Ryanair после инцидента приземлился в Литве, где в списке пассажиров ее не досчитались.

Об этом сообщил Телеграм-канал "Беларусь головного мозга".

"Около 15 минут назад в Литве приземлился самолёт Ryanair – на рейсе не оказалось двоих беларусов и четверых россиян", – указано сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 мая в Минске был задержан белорусский журналист и основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Спецслужбы задержали его в аэропорту во время экстренной посадки при перелете по маршруту "Афины – Вильнюс".

Истребитель Су-29 и вертолет Ми-24 Военно-воздушных сил Беларуси были отправлены для сопровождения самолета c Протасевичем на борту в Национальный аэропорт Минска.