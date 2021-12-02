Десятки мигрантов пытались прорваться из Беларуси в Польшу, есть задержанные

В среду, 1 декабря, десятки мигрантов с Ближнего Востока в очередной раз пытались нелегально пересечь польско-белорусскую границу. Всего за ноябрь было зафиксировано почти 9 тысяч попыток незаконного пересечения границы.

В частности, в среду границу со стороны Беларуси пытались пересечь 58 человек. Польские пограничники выдали 16 постановлений о депортации нелегалов с территории страны, сообщила пресс-служба ведомства.

В полиции Подляшского воеводства также проинформировали, что задержали двух человек, граждан Польши и Беларуси, за помощь в нелегальном пересечении границы. Уточняется, что они пытались перевезти троих граждан Ирака и троих граждан Сирии.

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Мигрантский кризис на границе Польши и Беларуси обострился с лета. По данным польских пограничников в октябре мигранты пытались незаконно пересечь польскую границу 17 500 раз, в сентябре - 7700 тысяч, а в августе - 3500.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Беларусь создала миграционный кризис на границе при поддержке России, чтобы дестабилизировать ЕС. Действия непризнанного беларусского президента Александра Лукашенко и главы РФ Владимира Путина он назвал гибридной войной, которую те объявили Европе.

В свою очередь Лукашенко заявил, что будет всячески поддерживать мигрантов, которые находятся на границах страны, в их стремлении попасть в страны Евросоюза, в частности в Польшу и Германию. Он заверил, что дело якобы в воссоединении семей.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач предупредил, что тысячи мигрантов, прибывших на белорусско-польскую границу из стран Ближнего Востока и Африки, могут оказаться на территории Украины. Минск имеет серьезные проблемы с таким количеством людей и растущим среди них возмущением, а потому силовые структуры Беларуси могут способствовать незаконному пересечению границ ближайших государств, считает политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на вторник, 30 ноября, мигранты дважды штурмовали границу Беларуси с Польшей. Они бросали камни, металлические трубы и петарды.

О ситуации на границе между Беларусью и Польше, ее причинах и угрозах для Украины читайте в нашем материале.