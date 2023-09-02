Десятки кораблей и тысячи военных: в Балтийском море будут тренироваться отражать атаки России

В Балтийском море начнутся крупные военно-морские учения с участием около 30 кораблей и более 3000 военнослужащих. По словам главы Военно-морских сил Германии Яна Кристиана Каака, страны НАТО впервые отработают, как реагировать на российское нападение в регионе.

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Немецкий вице-адмирал подчеркнул, что военно-морские учения посылают России четкий сигнал о том, что Запад готов реагировать на любые угрозы. Об этом сообщает издание Reuters.

Глава ВМС Германии добавил, что надежное сдерживание агрессор должно включать в себя способность атаковать. В двухнедельных учениях "Северное побережье", которые начнутся 9 сентября, примут участие войска всех стран НАТО, расположенных на Балтийском море, а также страны, которые вскоре станут членами НАТО. Военные будут отрабатывать десантные операции и удары с моря по суше.

По словам Каака, ВМС США отправят на учения корабль длиной более 200 метров "Меса-Верде". Он предназначен для перевозки и высадки около 800 морских пехотинцев во время морской десантной операции.

Обеспечение безопасности морских путей через Балтийское море является еще одним направлением учений, которые пройдут у берегов Латвии и Эстонии. Каак отметил, что Финляндия и страны Балтии почти на 100% зависят от морских путей снабжения через Балтийское море.

"Если Сувалкский коридор будет перекрыт – а это можно легко сделать, поскольку там всего две дороги и одна железнодорожная линия – тогда нам останутся только морские пути, и именно туда нам потом придется пробиваться", – сказал глава ВМС Германии.

Сувалкский коридор длиной около 65 километров, является единственным соединением, связывающим страны Балтии с Польшей и основной территорией НАТО в Европе.

Напомним, Израиль намерен провести несколько крупных совместных военных учений с США. Это произойдет в ближайшие месяцы. Учения будут сосредоточены на противоракетной обороне и скоординированном ударе по Ирану.

Ранее сооьщалось, что Россия отменила запланированные так называемые "общие стратегические учения" "Запад-2023", которые должны были состояться в сентябре 2023 года. Основное ежегодное мероприятие должно было стать кульминацией учебного года для военнослужащих.