'Дерзкий дипломатический сигнал': Иран заявил, что готовит мощный удар по Израилю – WSJ

Иран продолжает посылать дерзкие дипломатические сигнал о том, что планирует комплексный удар по Израилю с применением еще более мощных боеголовок и другого оружия. Также в Тегеране предупредили, что в ходе атаки будут задействована регулярная армия наряду с Корпусом стражей исламской революции.

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Иранские чиновники отмечают, что в этот раз Тегеран может использовать территорию Ирака для части операции и, вероятно, нацелится на израильские военные объекты, но гораздо более агрессивно, чем в прошлый раз. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Иран сообщил арабским дипломатам, что его регулярная армия будет задействована в ходе атаки по Израилю. Египетский чиновник заявил, что Иран в частном порядке предупредил о "жестком и комплексном" ответе.

По предварительным данным, Иран не планирует ограничивать свой ответ ракетами и беспилотниками, как это было в двух предыдущих атаках. Также ожидается, что ракеты будут иметь более мощные боеголовки. Иран заявил, что в своей последней атаке на Израиль 1 октября в основном запустил четыре различных типа баллистических ракет средней дальности – ракеты Emad и Ghadr и две новейшие и самые передовые иранские ракеты Kheibar Shekan и Fattah.

Еще одним фактором в ответе Ирана являются выборы в США. Тегеран не хочет влиять на выборы в США своей атакой, поэтому вполне вероятно, что ответ последует после голосования, но до инаугурации нового президента в январе.

Официальные лица Египта, Бахрейна и Омана заявили, что иранские дипломаты дали столь общее представление об ответных мерах после предупреждений со стороны США, как государственных, так и частных, о недопустимости ответных действий с Израилем.

Напомним, в Белом доме предостерегли Иран от повторного ракетного удара по Израилю. Американские чиновники предупредили, что больше не смогут сдерживать Израиль, если Тегеран попытается совершить еще одну атаку.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил Израилю и США "сокрушительным ответом" на нападения на Иран и его союзников. Любые дальнейшие атаки могут перерасти в более широкий региональный конфликт, который уже находится на грани войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа и наземного вторжения Израиля в Ливан.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 26 октября Израиль нанес авиаудары по нескольким объектам в провинции Хузестан и неподалеку от Тегерана. Под ударами оказались заводы по производству ракет и ПВО. В Израиле назвали атаку "ответом на месяцы непрерывных нападений", а в Иране пообещали "пропорциональную реакцию".

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