Депутаты Европарламента призвали Грузию воздержаться от закона об "иноагентах": закон не отвечает европейским стандартам

Депутаты Европейского Парламента призвали Грузию воздержаться от закона об "иноагентах" как дискредитирующго и ограничивающго роли гражданского общества. Они подчеркнули, что закон не отвечает европейским стандартам и ценностям и ставит под вопрос дальнейший проевропейский путь Грузии.

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С соответствующим заявлением в парламент Грузии обратилась группа из 16 депутатов Европарламента. Таким образом, они отреагировали на принятый в первом чтении закон об "иноагентах".

"Обращаемся к парламенту Грузии и призываем его воздержаться от дальнейших попыток дискредитации и ограничения роли гражданского общества", – говорится в заявлении евродепутатов.

Тем временем в столице Грузии Тбилиси собрались 40 тысяч митингующих, которые окружили здание парламента и пытаются его штурмовать. Против них полиция, кроме водометов, применила также слезоточивый газ и табельное оружие. Есть первые раненые.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В нем огромное сходство с российским законодательством об "иноагентах".

В частности, закон предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых более чем на 20% получены из-за рубежа.

За уклонение от регистрации в качестве агента иностранного влияния или незаполнение декларации на организацию будет наложен штраф в размере около 9 тысяч долларов.

Из-за этого 7 марта протесты возобновились с новой силой: на улицы вышли тысячи людей.

В Тбилиси полиция применила для разгона протестующих резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. В ответ участники протестов использовали "коктейли Молотова". Однако в результате верх взяли силовики.

Мир уже отреагировал на происходящее в Грузии. ЕС предупредил Грузию о "серьезных последствиях" из-за вызвавшего массовые протесты закона об "иноагентах", а в США анонсировали санкции.