"Депутат встречался в Украине с резидентом ФСБ". Что стоит за скандальными заявлениями румынских политиков

Заявления депутата парламента Румынии Джордже Симиона и сенатора Дианы Шошоакэ о "необходимости" аннексии части территории Украины и прекращении помощи нашей стране, которая борется с агрессией России, вызвали гневную реакцию украинцев. Однако настоящий скандал разразился в Румынии, когда бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару сообщил, что один из этих "героев" встречался с резидентурой ФСБ РФ на территории Украины.

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OBOZREVATEL поговорил об этом и с Шалару, и с генерал-лейтенантом Скипальским – первым главой ГУР и бывшим первым зампредседателя СБУ. Подробнее о том, что удалось выяснить, читайте в нашем материале.

Чем известен Джордже Симион

Джордже Симион (George-Nicolae Simion) – депутат румынского парламента, лидер радикально-популистской оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (АОР, AUR) – своими антиукраинскими заявлениями активно подыгрывает политике Кремля в Румынии и регионе в целом.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины Симион выступал против задействования румынских портов в перезагрузке украинских зерновых мощностей и заявлял, что транспортная инфраструктура должна работать исключительно на румын, а не на Украину.

В феврале 2023 г., во время чрезвычайного съезда АОР в г. Алба-Юлия, Симион высказался о целесообразности прекращения Румынией дальнейшей помощи своим соседям – как Молдове, так и Украине (в том числе нашим беженцам, потерявшим из-за бомбардировок армии РФ свои дома).

В марте в парламенте Джордже Симион подверг жесткой критике дноуглубительные работы Украины в устье Быстрое, заявив, что таким образом идет "уничтожение дельты Дуная". По его словам, война в Украине не дает ей никакого права углублять канал, и сравнил нашу страну с Россией.

Также Симион и его партия инициировали митинги в Румынии, на которых звучала риторика о "вреде санкций против России".

Популистские, антизападные, гомофобные и антисемитские заявления АОР стали близки молодежи с низкими доходами, которая все чаще подвергается убеждению этой политической силы. И это не может не беспокоить.

Москва "подогревает" Румынию

Бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару говорит, что на самом деле пророссийских настроений в Румынии немного – их "раскачивают" политики, финансируемые Москвой.

"Есть много тупых идиотов, которые заявляют: "Пусть Украина нам возвращает земли – и тогда мы ей поможем". Такое говорят идиоты, которыми манипулируют", – резко высказался Шалару в разговоре с OBOZREVATEL.

Когда Джордже Симион вошел в парламент в 2020 году, то набрал 9%, хотя до выборов никто не давал ему и 1%. По словам Шалару, Симиону помогли добиться результата в том числе работающие на территории Румынии "промосковские бывшие спецслужбисты".

"Есть фирмы, которые сотрудничали с Россией, получали оттуда деньги, есть политики, которые много раз бывали в России и всегда выступали за связи, за поддержку и за сотрудничество с РФ. Это как ваш Медведчук. И Симиону так же помогают, возможно, финансируют его", – рассказал Шалару.

Он обеспокоен тем, что по опросам Симион сейчас имеет 19-20% поддержки, а если получит на выборах в 2024 году 25-30%, то его партия "Альянс за объединение румын" станет правительственной и будет диктовать условия следующие несколько лет.

В том, что такой (возможный) поворот негативно скажется на взаимоотношениях Румынии с Молдовой и Украиной, сомневаться не приходится.

Встреча с ФСБ в Черновцах

Анатол Шалару рассказал OBOZREVATEL, что Джорде Симиона в 2015 году выдворили из Молдовы из-за связи с российской спецслужбой. Причем о встрече с резидентурой ФСБ экс-министру обороны сообщил директор Службы информации и безопасности Молдовы (главной разведывательной спецслужбы РМ).

По словам Шалару, когда он узнал о запрете въезда Симиону, то связался с главой СиБ и попросил объяснить ситуацию. На что тот сообщил, что для этого есть веские причины.

По словам главы СиБ, Джордже Симион несколько лет находился под "пристальным вниманием" молдовских и украинских спецслужб. Они установили, что в 2011 году Симион встречался с резидентом ФСБ на территории Украины – в Черновцах. Также руководитель спецслужбы сообщил, что и в Молдове Джордже Симион часто встречается с человеком из российских служб – Марком Ткачуком.

Шалару говорит, что после озвученной информации о связях румынского депутата с российской ФСБ Джордже Симион боится последствий.

"Обычно он сразу подает в суд, но в этот раз – нет, потому что боится. В Румынии сейчас предлагают создать парламентскую комиссию", – рассказал экс-министр обороны Молдовы.

По его словам, Симион на Западе, как говорится, нерукопожатный: "В США объявили партию AUR экстремистской и антисемитской. Они (члены партии. – Ред.) сейчас одни, у них нет никаких партнеров, нет друзей ни в Европе, ни в Америке. Может быть, в России будут".

В унисон Симиону действует и румынский сенатор Диана Шошоакэ, которая подала законопроект, предлагающий денонсировать договор о добрососедстве и сотрудничестве Бухареста с Киевом и фактически призвала к аннексии части территории Украины.

В изменениях к закону 129/1997 о ратификации к документу Шошоакэ предлагает внести: "Румыния присоединяет принадлежащие ей исторические территории, а именно: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный".

По мнению аналитиков Института исследований глобальных угроз и демократии им. Роберта Лансинга, румынская сенатор стала участницей операции российской военной разведки (известной как ГРУ).

Интересно, что Шошоакэ баллотировалась в сенаторы от той же партии "Альянс за объединение румын". Спустя время их дороги с Симеоном вроде как разошлись, однако Анатол Шалару считает, что это произошло только потому, что и Шошоакэ, и Симион имеют президентские амбиции.

Россия пошла на засветку агентуры

Первый руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и бывший первый заместитель председателя СБУ генерал-лейтенант Александр Скипальский убежден, что антиукраинские заявления в Румынии инспирированы Россией. Причем спецслужбы страны-агрессора пошли на засветку агентуры. Об этом он рассказал OBOZREVATEL.

"Россия видит, что и тут теряет свои позиции, и включает последние свои возможности, чтобы внести напряжение в отношениях в треугольнике Украина – Румыния – Молдова", – говорит Скипальский. По его мнению, гражданам этих трех стран необходимо это понимать, а политикам проводить разъяснительную работу: "Потому что работа спецслужб все-таки невидимая, она под водой – не на поверхности, а многие простые люди "бросаются" на острые, провокативные заявления тех, кто поставлен на выполнение задач по подрывной пропагандисткой работе".

Генерал сравнил этих румынских политиков с экс-депутатом Верховной Рады Ильей Кивой, известным своими скандальными заявлениями (он сбежал в Россию). "Такая (Диана Шошоакэ. – Ред. ) нашлась и в Румынии, однако за ее спиной стоит группка людей. Но безусловно, это работа в первую очередь российских спецслужб", – считает Скипальский.

Что касается другого румынского политика, депутата Джордже Симиона и его контактов с резидентурой российских спецслужб на территории Украины, то, по словам Скипальского, один из сотрудников СБУ, работавший в Черновцах во времена президентства Януковича, подтвердил как минимум один факт такой встречи.

Генерал-лейтенант говорит, что долгое время в Украине был разгул российских спецслужб.

"Я принадлежал к той категории сотрудников, кто был озабочен послаблением контрразведывательного режима в Украине задолго до захвата нашего Крыма. Еще во время Януковича тут наблюдался настоящий разгул российской верхушки – контрразведывательный режим отсутствовал. Украина превратилась в территорию, где абсолютно спокойно проводили встречи российские спецслужбы. Потому я абсолютно допускаю такую работу (Симиона со спецслужбой РФ. – Ред.)", – рассказал Скипальский.

P.S. МИД Украины инициировал наложение санкций на сенатора Диану Шошоакэ. Что касается Джордже Симиона, то, по утверждению источника OBOZREVATEL в украинской спецслужбе, его еще в 2021 году не впустили в Украину – запрет действует до марта 2024 г.