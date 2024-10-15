День основания государства Израиль стал катастрофой для палестинцев, – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал день основания Израиля "катастрофой для палестинцев". По его мнению, называть эту страну государством "было бы неправильно".

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Глава Турции также обвинил Израиль в ведении "политики оккупации, разрушений и казней" в течение десятилетий, а также в том, что израильтянам якобы стало мало "оккупации Газы", поэтому они "напали на Ливан". Об этом Эрдоган заявил в ходе выступления в Анкаре на Конференции будущего Палестины, организованной правящей партией, его транслировали турецкие телеканалы.

Речь Эрдогана уже традиционно носила ярко выраженный антиизраильский характер. На этот раз он решил вспомнить, как образовывалось государство Израиль, назвав его появление "крупной катастрофой для палестинцев".

"Израильская политика оккупации, разрушений и казней продолжается без перерыва уже 76 лет. Фактически кровопролитие в Палестине никогда не прекращалось. Смотрите, государство Израиль было основано в 1948 году. И было бы неправильно называть это государством. Это был первый шаг и первая в глазах палестинцев крупная катастрофа, произошедшая 14 мая 1948 года. Израильские силы изгнали около миллиона палестинцев и разрушили 675 деревень и городов, принадлежавших им", – заявил президент Турции.

О государстве Израиль Эрдоган упоминал с приставкой "так называемое", также он заявил, что именно эта страна является "единственным государством-членом ООН , чьи официальные границы пока не ясны".

"Я указал на это всему миру на 74-й Генассамблее ООН, продемонстрировав меняющуюся с 1947 года карту Израиля. И задал вопрос о том, каковы же границы Израиля. На этот вопрос никто не ответил", – указал Эрдоган.

Президент Турции приписал Израилю стремление к неудержимому расширению собственной территории. Власти Израиля, по его словам, "показали, что не удовлетвярится оккупацией Газы, и напали на Ливан".

"Мы можем предсказать, докуда распространится этот экспансионизм, если не остановить Израиль, который становится все более испорченным и переходящим границы. У нас есть те, кому не хватает понимания, которые не видят опасности, приближающейся к нашей стране. Но мы видим эти риски и принимаем все меры предосторожности", – сказал Эрдоган.

Напомним, в начале октября президент Турции заявил, что Израиль якобы вынашивает планы по захвату территории Турции. Турецкие территории, по мнению главы государства, могут стать для Иерусалима следующей целью "после Палестины и Ливана".

"Говорю открыто: после Палестины и Ливана земли нашей родины станут тем местом, на которое обратит свой взгляд израильская администрация, оперируя обманчивой идеей "Земли обетованной". Оккупация, террор и агрессия уже у нашего порога", – заявил тогда турецкий президент.