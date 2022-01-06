Демократы в Сенате могут ослабить давление на Байдена по "Северному потоку-2": названа причина – СМИ

Демократы в Сенате США, которые ранее поддерживали санкции против российского газопровода "Северный поток-2", готовы ослабить давление на президента Джо Байдена в связи с продолжающимися переговорами с Кремлем. Они могут не поддержать проект, который бы заставил американского лидера применить санкции.

Как пишет Politico, ранее демократы утверждали, что "Северный поток – 2" поставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и позволит Путину шантажировать своих врагов. Теперь Сенат готовится к соответствующему голосованию по законопроекту сенатора Теда Круза на следующей неделе, а представители Сената сообщили об изменении своей позиции.

Отмечается, что они считают, что проект навредил бы Байдену, тогда как ему сейчас важно демонстрировать единство с европейскими союзниками, а также – отобрал бы возможность использовать "Северный поток – 2" как важный элемент давления в переговорах с Россией.

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В связи с новыми заявлениями демократов, ожидается, что законопроект Круза не достигнет 60-ти голосов.

В частности, сенатор Жанна Шахин назвала поправки несвоевременными, поскольку на данный момент очень важно тесно сотрудничать с союзниками, и Германия является одним из этих очень важных союзников – ранее эта страна поддержала строительство трубопровода из-за дешевой энергии, которую он принесет, несмотря на возражения США и других европейских союзников.

Сенатор Крис Мерфи, в свою очередь, заявил, что проект Круза оттолкнет США от их европейских союзников в то время, когда единство имеет важное значение для противодействия агрессивному поведению России в регионе.

Напомним, ранее американский сенатор Тед Круз (Техас), который требовал санкций против российского "Северного потока-2", блокировал назначения десятков кандидатур послов, избранных президентом Байденом, чтобы власти ввели ограничения против "трубы". Круз договорился с Лидером Большинства Чаком Шумером (Нью-Йорк), что разблокирует избрание послов, а голосование по санкциям состоится 14 января.

В тексте документа говорится, что законопроект Круза требует, чтобы санкции в отношении "трубы" были введены в течение 15 дней после принятия, а также он позволяет Конгрессу проголосовать за возобновление санкций, если Байден откажется от них

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Стороны обсудили ситуацию в Украине и запуск "Северного потока-2". Представитель Штатов отметил, что Россия может использовать скандальную "трубу" как "рычаг" против Европы. В случае нападения России на Украину "Северный поток-2" не будет запущен, отметил госсекретарь.

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