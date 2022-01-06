США и Германия обсудили Украину: "Северный поток-2" назвали рычагом воздействия против Европы

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Германии Анналеной Бербок, стороны обсудили ситуацию в Украине и запуск "Северного потока-2". Представитель Штатов отметил, что Россия может использовать скандальную "трубу" как "рычаг" против Европы.

В случае нападения России на Украину "Северный поток-2" не будет запущен, отметил госсекретарь. Об этом сообщается на сайте Госдепаратамента США.

"Как я уже сказал, в настоящее время по этому трубопроводу ("Северному потоку-2". – Ред.) не идет газ. И если Россия возобновит агрессию в отношении Украины, то, безусловно, будет трудно увидеть, как через него будет течь газ в будущем. Так что некоторые могут рассматривать "Северный поток-2" как рычаг, который Россия может использовать против Европы", – сказал Блинкен.

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Он также напомнил, что Соединенные Штаты давно выступают против газового проекта. Отметим. несмотря на все заявления американского президента Джо Байдена, в мае 2021-го он отказался вводить санкции против оператора "Северного потока-2".

"Мы осуждаем наращивание военной мощи России на границах Украины, а также все более жесткую риторику Москвы, которая продолжает распространять ложную версию о том, что Украина стремится спровоцировать конфликт с Россией", – подытожил Энтони Блинкен.

В ФРГ продолжаются споры

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о том, что споры по поводу "Северного потока-2" в новом правительстве Германии оставляют шансы на положительное решение для Украины в этом вопросе. Он считает маловероятным запуск "трубы" до конца зимы.

По словам Мельника, вопрос "Северного потока-2", который сознательно не включили в коалиционное соглашение между социал-демократами, "Зелеными" и Свободными демократами из-за кардинальных разногласий позиций, до сих пор остается темой споров, пишет "Подробности".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сертификация спорного российского "Северного потока-2" может затянуться до лета. Как заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, не исключается введение новых мер со стороны Штатов. При этом есть и вариант, при котором газопровод вообще могут не сертифицировать.