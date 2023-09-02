'Дело находится на контроле': посольство Украины в Германии отреагировало на избиение украинского ребенка россиянином

Мужчина избил украинского ребенка в Германии. Это произошло в городе Айнбек из-за того, что дети разговаривали по-украински. Посольство Украины в Германии отреагировало на инцидент.

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В учреждении заявили, что дело находится на контроле. Об этом говорится на Facebook-странице посольства.

"В связи с появлением информации от активистов украинской общины о нападении взрослого мужчины, лицо которого пока не установлено, на 10-летнего гражданина Украины, произошедшего 26 августа 2023 года в городе Айнбек (Нижняя Саксония), Генеральное консульство Украины в Гамбурге 28 августа обратилось в Министерство внутренних дел Нижней Саксонии с просьбой о детальном выяснении всех обстоятельств, расследовании преступления и наказании виновных. Украинские консулы находятся на постоянной связи с родителями пострадавшего ребенка и местной полицией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратурой Геттингена возбуждено дело по обвинению в попытке убийства.

"Дело находится на контроле консульской службы Украины, которая в тесном взаимодействии с компетентными органами Германии предпримет все необходимые шаги для привлечения виновного к ответственности. Нападение было совершено в присутствии других украинских детей, самому старшему из которых было 12 лет. Ребенок получил легкие повреждения, после предоставления медицинскую помощь ее сразу отпустили домой", – добавили в посольстве.

Также там отметили, что национальность, гражданство или происхождение нападающего пока не установлены.

К слову, в Нижней Саксонии зарегистрировано более 110 тысяч граждан Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчина совершил жестокое нападение – сначала дернув девочку за волосы, а затем схватил десятилетнего мальчика и бросил его через перила моста в канал. В результате инцидента ребенок получил серьезные травмы головы и левой ноги при столкновении с железными балками, закрепленными на мосту.

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