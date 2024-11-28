Дело эксруководителя 'Укравтодора' Славомира Новака ГБР передало польским коллегам. Видео

Государственное бюро расследований Украины передало уголовное производство в отношении бывшего исполняющего обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины в Польшу. Украинские правоохранители предложили польским коллегам взять на себя уголовное преследование "гражданина их страны, который не выполнил решение украинских судов и уехал из нашего государства".

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Об этом сообщили в ГБР. В Бюро не назвали фигуранта дела по имени, однако в Украине руководил "Укравтодором" только один поляк – Славомир Новак. Он подозревается в преднамеренном неисполнении решения и постановления суда.

Как отмечает ведомство, госслужащий "в течение 2017-2019 годов умышленно не выполнял решения украинских судов о возобновлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей и активно препятствовал правосудию". Поэтому на "Укравтодор" наложили ряд штрафов.

В сентябре 2019 года производство по должностному лицу завершили, но он в тот месяц вернулся в Польшу. Поэтому ГБР решило передать материалы производства в Польшу, поскольку правовых оснований для экстрадиции бывшего госслужащего нет.

В Украине по ч. 3 ст. 382 УК Украины г-н Новак может быть наказан как минимум штрафом (до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан), а как максимум – лишением свободы на пять лет.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший министр транспорта Польши Славомир Рышардович Новак является фигурантом не только украинских, но и польских уголовных дел. Он исполнял обязанности главы "Укравтодора" с октября 2016 по октябрь 2019 года.

Уволился с должности руководителя "Укравтодора" господин Новак сам, с формулировкой "по собственному желанию". В то время в Польше против чиновника вели ряд уголовных дел из-за предоставления недостоверных деклараций об имуществе (Новак составлял декларации как польский депутат и как министр).

Сразу после освобождения от должности главы "Укравтодора" Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что направило в суд административные протоколы в отношении Новака. Как и в Польше, протоколы были составлены при декларировании недостоверных сведений.

В 2020 году антикоррупционное бюро Польши задержало Новака по подозрению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Всего по делу Новака было проведено 50 обысков в Киеве, Львове и Польше, привлечены к ответственности четыре человека. Также продолжается проверка тендеров "Укравтодора" за 2016—2019 годы.

В 2020 году прокуратура Варшавы предъявила обвинение Новаку. Однако в апреле 2021 года Новак отпущен из-под стражи под залог в 1 млн злотых, надзор полиции и запрет на выезд из Польши.

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