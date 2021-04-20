Суд определил сумму залога владельцу группы "Альтком", подозреваемому во взятках по делу "Укравтодора"
Суд определил сумму залога владельцу группы "Альтком" Александру Тисленко, которого подозревают в даче взяток бывшему и.о. председателя "Укравтодора" Славомиру Новаку.
Так, она составила более 15 миллионов гривен. Об этом во вторник, 20 апреля, в Telegram-канале "NABU Daily" сообщил журналист Олег Новиков.
Ранее НАБУ и САП объявили Александру Тисленко, бенефициару группы компаний из сферы дорожного хозяйства, о подозрении в даче взяток бывшему и.о. председателя "Укравтодора".
Речь идет о передаче 575 тыс. долларов и 70 тыс. евро в течение 2017-2019 годов. По данным следствия, Тисленко регулярно предоставлял неправомерную выгоду как "абонентскую плату" руководству "Укравтодора" в обмен на проявление "лояльности" к его компаний.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Окружной суд Варшавы в январе оставил под стражей бывшего главу "Укравтодора", министра транспорта Польши в 2011-2013 годах Новака еще на три месяца – как минимум до 16 апреля.
Новака арестовали в Польше в июле минувшего года. Его обвинили в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции, и в отмывании грязных денег.
В рамках еще одной коррупционной схемы Новак якобы предлагал международной компании, которая строит дороги, создать совместное предприятие, где предполагал роль и для себя.
Весной 2018 бывший чиновник требовал от одного из участников тендерных процедур платить ему по 45 тыс. евро ежемесячно, перечисляя эти средства в течение двух лет на счета компании, зарегистрированной на Кипре – якобы за оказание консультационных услуг.
В целом сумма тендеров, которые отрабатываются в рамках расследования, составляет 270 млн евро.
Позже польская прокуратура предъявила Новаку еще ряд обвинений в коррупции.