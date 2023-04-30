Дела с климатом на букву Х: вблизи Ньюфаундленда заметили 'пророческий' айсберг. Фото

Недалеко от острова Ньюфаундленд, который расположен у северо-восточных берегов Северной Америки, мужчина сфотографировал айсберг необычной формы, чем привлек огромный интерес в сети. Снимок очень быстро стал вирусным и уже даже получил свое уникальное название – dickie berg из-за сходства с фаллосом.

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Фтографу Кен Претти удалось запечатлеть необычный айсберг с помощью беспилотника. Об этом сообщает издание CBC (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчина рассказал, что уже на своей первой фотографии он заметил, что айсберг в районе Ньюфаундленда может иметь "онлайн-потенциал". После того, как снимок айсберга появился в сети, фотограф начал получать множество комментариев.

"Я получаю много откликов, много откликов на фото из-за его сходства… скажем, с частью мужской анатомии", – рассказал фотограф Кен Претти.

Айсберг получил свое прозвище dickie berg из-за сходства с мужской анатомией. По словам Претти, за считанные часы его фотографии на Facebook собрали более 3000 репостов и много комментариев.

Пользователи сети отметили, что следующие фотографии айсберга могут разочаровать, ведь он продолжает постепенно таять. При этом местные жители назвали айсберг "пророческим", ведь теперь уверены, что этот год обещает стать знаменательным для айсбергов в Ньюфаундленде.

Данные Канадской ледовой службы показывают, что только у побережья Ньюфаундленда на прошлой неделе было более 200 айсбергов, и еще несколько десятков айсбергов у берегов Лабрадора направляются на юг.

Однако через некоторое время в сети расстроили туристов, которые хотели бы собственными глазами увидеть dickie berg. Очевидцы рассказали, что айсберг развалился.

Напомним, в начале 2023 года огромный айсберг размером почти с Лондон – 1550 км² откололся от шельфового ледника Брант, толщина которого составляет 150 метров. Это произошло после того, как трещина, известная как Chasm-1, развивавшаяся естественным путем в последние несколько лет, распространилась на весь шельфовый ледник, в результате чего новый айсберг вырвался на свободу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине апреля 2021 года растаял самый большой в мире айсберг А68, который имел площадь почти в 6000 кв. км. Он "прожил" три года.

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