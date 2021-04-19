Растаял самый большой айсберг на планете

Самый большой в мире айсберг А68, в период с 10 по 12 июля 2017 года отколовшийся от Антарктического полуострова, в середине апреля 2021 года растаял. От него остались бесчисленные мелкие фрагменты, и, как утверждают в Национальном ледовом центре США, объект больше не стоит отслеживать.

Когда в 2017 году айсберг отделился от Антарктиды, он имел площадь в почти 6000 квадратных километров, что сопоставимо с размером небольшой страны, сообщает ВВС.

A68 отделился от ледникового шельфа Ларсон С на краю Антарктического полуострова. В течение года айсберг почти не двигался, но потом начал дрейфовать на север со все большей скоростью, двигаясь благодаря сильным течениям и ветрам.

Ледяная скала весом в несколько миллиардов тонн перемещалась к Британской заморской территории Южная Джорджия. Этот маленький остров является местом гибели многих гигантских айсбергов, ведь, попадая на местные мели, они обречены постепенно таять.

Впрочем, причиной гибели А68 стали волны, теплая вода и высокие температуры воздуха в Атлантике. Айсберг просто раскалывался на все меньшие фрагменты.

"Если представить соотношение его толщины – это как поставить друг на друга четыре листа бумаги формата А4. Поэтому он был невероятно гибкий и хрупкий, когда двигался океаном. Это продолжалось годами. Но в конце концов он раскололся на четыре-пять частей, а затем распались и они", – рассказал Адриан Лукман из Университета Суонси.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В феврале 2021 года в Антарктиде у британской исследовательской станции "Галлей" от ледника откололся огромный айсберг, который по площади превышает Киев.

Ранее в Антарктиде в районе украинского станции "Академик Вернадский" "зацвел" снег - он стал малиновым и зеленым. Ученые отметили, что такое природное явление негативно влияет на экологию, способствуя изменению климата.