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В Антарктике откололся айсберг величиной с Лондон. Фото

Надежда Данищук
Мир
3 минуты
825
В Антарктике откололся айсберг величиной с Лондон. Фото

Огромный айсберг, размером почти с Лондон – 1550 км², откололся от шельфового ледника Брант толщина которого составляет 150 метров. Это произошло после того, как трещина, известная как Chasm-1, развивавшаяся естественным путем в последние несколько лет, распространилась на весь шельфовый ледник, в результате чего новый айсберг вырвался на свободу.

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Об этом сообщила British Antarctic Survey (BAS). Отмечается, что откол айсберга произошел в воскресенье, 22 января, недалеко от британской исследовательской станции Галлей (Halley).

Отрыв произошел десять лет спустя после того, как ученые BAS впервые обнаружили рост огромных трещин во льду.

В Антарктике откололся айсберг величиной с Лондон. Фото

Гляциологи, наблюдавшие за поведением шельфового ледника, говорят, что территория, где расположена исследовательская станция, пока остается непораженной. Однако, по их словам, структура этого ледника сложная, и влияние такого откола непредсказуемо.

В Антарктике откололся айсберг величиной с Лондон. Фото

На станции работает 21 сотрудник, они поддерживают источники питания оборудования, которое обеспечивает удаленную работу научных экспериментов в течение зимы. Работа экспедиции будет продолжаться, пока их не заберут самолеты, что произойдет примерно 6 февраля.

По словам гляциологов, то, что айсберг откололся от шельфового ледника Бранта – это обычное явление для этого региона Антарктики. В случае опасности станцию Halley смогут отодвинуть от передней кромки ледника.

В Антарктике откололся айсберг величиной с Лондон. Фото

"Наши гляциологи и оперативные группы ждали этого события. Измерения шельфового ледника проводятся несколько раз в день с помощью автоматизированной сети высокоточных GPS-инструментов, окружающих станцию. Они измеряют, как шельфовый ледник деформируется и двигается, и сравнивают со спутниковыми снимками ESA немецкого спутника TerraSAR-X. Все данные отправляются в Кембридж для анализа, поэтому мы знаем, что происходит даже антарктической зимой – когда на станции нет персонала, темно в течение 24 часов и температура падает ниже минус 50 градусов C", – пояснил профессор Дам Джейн Фрэнсис , директор BAS.

В Антарктике откололся айсберг величиной с Лондон. Фото

"Это событие было ожидаемым и является частью естественного поведения шельфового ледника Брант. Это не связано с изменением климата. Наши научные и оперативные группы продолжают следить за шельфовым ледником в режиме реального времени, чтобы убедиться, что он безопасен, и поддерживать научные исследования, которые мы проводим в Галлее", – добавил гляциолог BAS профессор Доминик Ходжсон.

В Антарктике откололся айсберг величиной с Лондон. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине апреля 2021 года растаял самый большой в мире айсберг А68, который имел площадь почти в 6000 квадратных километров. Он "прожил" три года.

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