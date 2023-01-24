В Антарктике откололся айсберг величиной с Лондон. Фото

Огромный айсберг, размером почти с Лондон – 1550 км², откололся от шельфового ледника Брант толщина которого составляет 150 метров. Это произошло после того, как трещина, известная как Chasm-1, развивавшаяся естественным путем в последние несколько лет, распространилась на весь шельфовый ледник, в результате чего новый айсберг вырвался на свободу.

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Об этом сообщила British Antarctic Survey (BAS). Отмечается, что откол айсберга произошел в воскресенье, 22 января, недалеко от британской исследовательской станции Галлей (Halley).

Отрыв произошел десять лет спустя после того, как ученые BAS впервые обнаружили рост огромных трещин во льду.

Гляциологи, наблюдавшие за поведением шельфового ледника, говорят, что территория, где расположена исследовательская станция, пока остается непораженной. Однако, по их словам, структура этого ледника сложная, и влияние такого откола непредсказуемо.

На станции работает 21 сотрудник, они поддерживают источники питания оборудования, которое обеспечивает удаленную работу научных экспериментов в течение зимы. Работа экспедиции будет продолжаться, пока их не заберут самолеты, что произойдет примерно 6 февраля.

По словам гляциологов, то, что айсберг откололся от шельфового ледника Бранта – это обычное явление для этого региона Антарктики. В случае опасности станцию Halley смогут отодвинуть от передней кромки ледника.

"Наши гляциологи и оперативные группы ждали этого события. Измерения шельфового ледника проводятся несколько раз в день с помощью автоматизированной сети высокоточных GPS-инструментов, окружающих станцию. Они измеряют, как шельфовый ледник деформируется и двигается, и сравнивают со спутниковыми снимками ESA немецкого спутника TerraSAR-X. Все данные отправляются в Кембридж для анализа, поэтому мы знаем, что происходит даже антарктической зимой – когда на станции нет персонала, темно в течение 24 часов и температура падает ниже минус 50 градусов C", – пояснил профессор Дам Джейн Фрэнсис , директор BAS.

"Это событие было ожидаемым и является частью естественного поведения шельфового ледника Брант. Это не связано с изменением климата. Наши научные и оперативные группы продолжают следить за шельфовым ледником в режиме реального времени, чтобы убедиться, что он безопасен, и поддерживать научные исследования, которые мы проводим в Галлее", – добавил гляциолог BAS профессор Доминик Ходжсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине апреля 2021 года растаял самый большой в мире айсберг А68, который имел площадь почти в 6000 квадратных километров. Он "прожил" три года.

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