Дания передаст Украине танки Leopard 1A5, снятые с вооружения армии

Дания передаст Украине танки Leopard 1A5. Это танки более старого производства, которые больше не входят в состав вооруженных сил Дании.

Видео дня

Об этом сообщает издание DR Nyheder. Танки были проданы в 2010 году компании FFG во Фленсбурге, Германия.

Танки типа Leopard 1A5 относятся к тому же типу, что и те, что в 1994 году в Боснии вступили в бой против сербских войск в ходе так называемой операции "Бёллебанк".

Танки Leopard типа 1А5 вооружены пушкой, которая не так мощна, как нынешние современные танки Leopard 2 компании "Дефенс". Старшие модели также не так хорошо бронированы, то есть защищены от обстрелов и взрывчатых веществ.

Стоит отметить, что первый основной боевой танк Leopard 2, переданный Канадой для Украины, накануне прибыл в Польшу. Украинские военные вскоре приступят к обучению на этой технике.

Напомним, на складах немецких компаний Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau (FFG) якобы есть до 160 танков Leopard 1 (предшественников Leopard 2), которые могла бы получить Украина. Но часть этих боевых машин в плохом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 января ФРГ объявила, что отправит ВСУ 14 танков Leopard 2 из запаса собственных вооруженных сил. Техника прибудет в нашу страну до конца марта (такие сроки публично называли в МО Германии). Также Берлин разрешил союзникам реэкспорт указанной военной техники в Украину.

– Министр обороны Украины Алексей Резников 4 февраля заявил, что "в скором времени мы с радостью будем приветствовать Leopard, Challenger и Abrams на украинской земле". "Их очень много", – добавил он.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!