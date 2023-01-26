'Мы не сомневались, мы вели переговоры с союзниками': министр обороны Германии назвал сроки поставки Leopard 2 в Украину

В среду, 25 января, Германия подтвердила, что поставит Киеву 14 танков Leopard 2 из собственного запаса Бундесвера (Вооруженных сил Германии). Министр обороны страны Борис Писториус заявил, что техника будет доставлена в Украину до конца марта.

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Об этом сообщает телеканал CNN. "Мы доставим наши Leopard 2 самое позднее до конца марта", – сказал Писториусу журналистам на пресс-конференции во время посещения тренировочного лагеря немецких вооруженных сил в Альтенграбоу.

Примечательно, что Германия согласилась передать танки после нескольких недель дипломатического давления на Берлин. На вопрос репортера, почему потребовалось так много времени, чтобы объявить о поставках танков, Писториус оправдал то, что Германия не торопилась.

"Мы не колебались – мы вели переговоры с нашими союзниками - мы говорили с нашими партнерами и друзьями о том, что лучше сделать сейчас, а это требует времени. Это не решение просто заказать что-то на сайте или отправить что-то кому-то – это вопрос войны, это вопросы доверия и вопросы союза", – добавил министр обороны Германии.

Напомним, Германия официально согласилась предоставить Украине 14 танков Leopard 2. Также правительство ФРГ заверило, что разрешение на реэкспорт этих немецких машин получат все страны, готовые передать свои танки Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил Украину в дальнейшей поддержке. В то же время, он считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин готовится к долгой войне, следовательно, решение предоставить Украине танки Leopard является очень четким сигналом для него.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам состоявшихся 20 января переговоров на авиабазе Рамштайн в Германии 12 стран согласились предоставить Киеву около 100 танков Leopard 2, как только Берлин позволит реэкспорт. В то же время Украина заявляла, что нуждается как минимум в нескольких сотнях таких танков.

В американском Институте изучения войны считают, что предоставление западными государствами основных боевых танков поможет Украине проводить механизированные боевые действия. Это, со своей стороны, позволит нанести поражение российской оккупационной армии и освободить украинскую территорию.

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