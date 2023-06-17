Дания готова передать Украине истребители F-16, но есть нюанс

Датский премьер-министр Метте Фредериксен заявил, что его правительство готово присоединиться к так называемой самолетной коалиции и отправить на помощь в Украину собственные истребители F-16. Однако для этого Копенгаген должен получить разрешение США как производителя этих боевых самолетов.

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Об этом сообщило издание Radio4. Чиновник подчеркнул, что со своей стороны не видит причин, по которым Дания могла бы отказать украинской стороне в такой важной для контрнаступлении помощи.

"Я бы хотел сказать, что не могу представить, чтобы мы не поддерживали. Украине нужны самолеты. Сейчас ее армия пытается выгнать захватчиков со своей территории. Поэтому ей нужны наши истребители", – заметил Фредериксен, обращаясь к журналистам.

Напомним, что 15 мая 2023 года президент Зеленский анонсировал создание "самолетной коалиции" для Украины во время своего пребывания в Соединенном Королевстве. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сразу заявил, что его страна собирается стать ключевым участником этой коалиции. На следующий день,16 мая, о своем желании присоединиться заявили Нидерланды в лице премьера Марка Рютте, и коалиция начала приобретать более-менее четкие признаки.

Хотя США сами не спешат передавать Украине такие самолеты, их посол при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Вашингтон, вероятно, поддержит решение союзников о передаче украинской армии истребителей F-16. А американская корпорация Lockheed Martin, выпускающая истребители F-16, заявила о готовности нарастить производство этих самолетов для стран, которые передадут свои F-16 Вооруженным силам Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, украинские пилоты уже начали обучаться управлению истребителями F-16, причем именно Дания возглавила системный процесс тренировок.

Однако уже спустя время спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг это заявление. Он отметил, что украинское командование стремится, чтобы летчики как можно скорее отправились учиться летать на F-16, но пока в данном вопросе есть лишь состояние готовности. Он не исключил, что слова Столтенберга были неправильно переведены или вырваны из контекста.