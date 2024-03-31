"Дам тебе фору": Байден вызвал Трампа на "поединок" по гольфу

Президент США Джо Байден пригласил экс-главу страны Дональда Трампа посоревноваться в игре в гольф. Демократ впервые предложил конкуренту-республиканцу сыграть вместе еще в 2016 году.

30 марта на своей странице в Twitter (X) Байден опубликовал видео, снятое во время одного из американских мероприятий по сбору средств. Ведущий пошутил, что нынешний американский президент еще ни разу не выигрывал чемпионат по гольфу Trump International, который республиканец устраивает в своей резиденции в Палм-Бич (штат Флорида).

Байден ответил, что был бы рад сыграть. "Я ему раньше однажды сказал... Я дам фору в три удара, если ты сам будешь носить свою сумку". Зал зрителей после этой фразы рассмеялся и зааплодировал.

"Дональд, мое предложение сыграть в гольф все еще в силе", – подписал ролик президент США, обращаясь к Трампу.

Как писал OBOZ.UA, недавно Джо Байден подверг резкой критике одиозного американского политика Дональда Трампа. Глава Соединенных Штатов пошутил о будущих президентских выборах: "Один кандидат слишком стар и психически непригоден, чтобы быть президентом. Другой – я".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!