Дальше от РФ: в Армении заявили, что готовы к стратегическому партнерству с США

Армения пытается как можно дальше отойти от России. В Ереване заявили, что готовы расширить сотрудничество с Соединенными Штатами и поднять отношения между странами на уровень стратегического партнерства.

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Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в приветственном послании президенту Джо Байдену по случаю Дня независимости США. В поздравлении он назвал американский народ "дружественным".

Пашинян отметил, что многоплановые и тесные связи между двумя странами, значительный рост сотрудничества, наблюдающийся в последние годы, подчеркивают прочность партнерства между Ереваном и Вашингтоном, основанного на "демократических принципах, верховенстве закона и защите прав человека".

"Я рад констатировать, что приверженность дальнейшему расширению нашего сотрудничества в области демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией, безопасности и других сферах нашла отражение в концепции повышения стратегического диалога между Арменией и США на уровень стратегического партнерства" , – подчеркнул глава армянского правительства.

По словам политика, такой шаг будет "способствовать созданию мирного и благополучного будущего" для Армении, Южного Кавказа и самих США. Он отметил важность роли Соединенных Штатов в процессе установления мира в регионе.

Отметим, что аналогичный статус отношений США имеют с Украиной. Такое стратегическое партнерство подразумевает получение военной и экономической помощи от Вашингтона, но не означает прямого вмешательства американской армии в возможный конфликт.

Как сообщал OBOZ.UA:

Армения примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне. Власти страны подтвердили, что Ереван примет участие в качестве партнера западного военного блока.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 июня заявил, что Армения выйдет из состава ОДКБ. Однако впоследствии в МИД Армении пытались опровергнуть это заявление. По словам главы ведомства Арарата Мирзояна, премьер просто "сказал, что мы решим, когда выйти, но обратно не вернемся".

А в марте в МИДе Армении заявили, что рассматривают возможность вступления страны в ЕС, поскольку Ереван стремится расширить свой круг партнеров.

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