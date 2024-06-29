Армения примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне: стало известно, в каком статусе

На ряде мероприятий саммита НАТО в Вашингтоне (США) 9-11 июля будет присутствовать Армения. Власти страны подтвердили, что Ереван примет участие в качестве партнера западного военного блока.

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Об этом в беседе с Armenpress заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, отвечая на вопрос, получило ли государство приглашение от США и каков был ответ. Бадалян подтвердила, что представители страны поедут в Америку.

"Армения получила приглашение принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне в формате партнеров, а также в других мероприятиях, посвященных 75-летию Альянса, и подтвердила свое участие. Иных договоренностей на данный момент нет", – ответила представительница внешнеполитического ведомства.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен говорил, что Вашингтон пригласил как Армению, так и Азербайджан. Оба государства сотрудничают с НАТО.

"Я ожидаю, что обе страны примут участие. Это пройдет на уровне министров иностранных дел. Всего примут участие 30 стран-партнеров", – сказал О'Брайен.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на июльском саммите в Вашингтоне Украина не услышит конкретных дат вступления в Североатлантический альянс. В то же время ожидается "четкое сообщение о перспективах членства" нашего государства в НАТО.

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