Дальность полета 4 тыс. км: в Иране представили новую версию 'Шахеда'. Фото и видео

В Иране представили новую версию дрона-камикадзе "Шахед" – Shahed-136B. Этот БПЛА продемонстрировали в субботу, 21 сентября, на параде в Тегеране в память о начале ирано-иракской войны.

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Об этом сообщает Tasnim News Agency. Заявлено, что дальность полета беспилотника Shahed-136B составляет 4000 км.

Для сравнения, в предыдущей версии дальность полета составляет 1000 км.

Как пишет "Милитарный", новый "Шахед", судя по фото, получил не только новый корпус, но и совершенно другую аэродинамическую схему.

"Вместо схемы летающее крыло была выбрана классическая аэродинамическая схема. Это свидетельствует о том, что Shahed-136B является скорее новым БПЛА, который использует наработки полученные в ходе создания и совершенствования Shahed-136, а не его модернизацией", – сказано в статье.

При этом в качестве силовой установки новый БПЛА все еще использует двигатель поршневой внутреннего сгорания.

Напомним, что в России налажено собственное производство "Шахедов" прошлой версии, которые российская армия постоянно использует для атак на Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Иран еще в начале сентября передал России баллистические ракеты ближнего радиуса действия Fath-360, однако весь груз оказался некомплектным. В частности, к ракетам не хватает пусковых установок.

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