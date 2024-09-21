Иран передал России баллистические ракеты, но задержал пусковые установки для них – Reuters

Иран еще в начале сентября передал России баллистические ракеты ближнего радиуса действия Fath-360, однако весь груз оказался некомплектным. В частности, ракетам не хватает пусковых установок.

Видео дня

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на чиновника США, европейского дипломата и представителя европейской разведки. Последний добавил, что разведка не ожидает, что Иран позднее отдельно предоставит пусковые установки.

Дело в том, что в Иране для запуска Fath-360 используется спецгрузовик 6х6 (модификация стандартного грузовика Mercedes). Как отмечает издание, ссылаясь на мнение экспертов, иранский грузовик просто "не выдержит суровых условий украинской зимы", когда к климату прибавляется бездорожье. Так что в Москве могли принять решение по установке ракет Fath-360 на собственном шасси, например, "Урал" или "КамАЗ".

Это первая из возможных причин некомплектной поставки. В пользу этой версии говорит тот факт, что сразу после получения 9 сентября первой партии Fath-360 оккупанты отвезли ракеты на полигон Ашулук. Этот полигон предназначен для испытаний и обучения подразделений ПВО и является самым близким от порта прибытия ракет в Астрахани местом, где ее можно опробовать.

Другая версия состоит в том, что, задерживая пусковые установки, Иран открывает пространство для переговоров с западными государствами. Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан и другие иранские чиновники встретятся с европейскими чиновниками на полях Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе в Нью-Йорке.

"Может быть, Иран сдерживает поставки пусковых установок, чтобы обеспечить себе места на этих переговорах. Можно себе представить, что если бы иранские ракеты сразу посыпались на Украину, это было бы осуждено на Генеральной Ассамблее", - цитирует издание эксперта Международного института стратегических исследований Фабиана Хинца.

Как сообщал OBOZ.UA, Fath-360 – иранская тактическая баллистическая ракета малой дальности со спутниковым управлением. Радиус от 30 до 120 км, может нести 150 кг боевой части и лететь со скоростью 3 Маха – 1020 м/с.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Ирана из-за передачи ракет России. Они будут иметь значительные экономические последствия для Тегерана.

9 сентября Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Исламской Республики Иран Шахрияра Амузегара. Ему была высказана "глубокая обеспокоенность" в связи с сообщениями о возможной поставке Ираном баллистических ракет стране-агрессору.

Накануне, 8 сентября, в МИДе Ирана отреагировали на обвинения в передаче баллистики России. Там отметили, что Тегеран никогда не являлся частью российско-украинской войны. Более того, страна выступает за ее политическое урегулирование.

Причем 7 сентября официальные лица Ирана признали передачу стране-террористу России баллистических ракет и дронов-камикадзе. В Тегеране выдали, что поставляют Москве оружие по бартеру, получая сою и кукурузу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!