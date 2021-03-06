Далай-лама привился от COVID-19 вакциной CoviShield. Видео

В субботу, 6 марта, тибетский 85-летний духовный лидер Далай-лама XIV сделал прививку против коронавируса вакциной CoviShield.

Это произошло в больнице в городке Дхармсала на севере Индии. Об этом сообщает издание Аssoсiated Press (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Также Далай-лама призвал всех сделать прививки. По его словам, это поможет предотвратить серьезные проблемы, так как инъекция очень полезна.

Отмечается, что после вакцинации духовный лидер 30 минут находился под наблюдением врачей и с ним все хорошо.

Кроме того, вакцинировали еще десять человек, которые проживают в резиденции Далай-ламы. Они также получили дозу CoviShield, разработанную Оксфордским университетом.

Также на это отреагировал и министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook. Он поделился картиной, на которой изображен сам в виде духовного лидера.

"Коллаборантам COVID-19 посвящается: Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупости, делайте мудрый выбор. Будьте как Далай-лама", – подписал фото Степанов.

Напомним, в Украине препаратом CoviShield (AstraZeneca) против коронавируса начали вакцинироваться не только люди из групп риска или же публичные личности ради популяризации индийской вакцины. Прививку ее остатками Министерство здравоохранения разрешило делать и обычным украинцам.

Ранее о своем самочувствии после вакцинации рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он также отметил, что в Украине на 10 тысяч проведенных прививок зафиксировано 126 незначительных аллергических реакций.

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