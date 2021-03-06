Далай-лама привился от COVID-19 вакциной CoviShield. Видео
В субботу, 6 марта, тибетский 85-летний духовный лидер Далай-лама XIV сделал прививку против коронавируса вакциной CoviShield.
Это произошло в больнице в городке Дхармсала на севере Индии. Об этом сообщает издание Аssoсiated Press (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Также Далай-лама призвал всех сделать прививки. По его словам, это поможет предотвратить серьезные проблемы, так как инъекция очень полезна.
Отмечается, что после вакцинации духовный лидер 30 минут находился под наблюдением врачей и с ним все хорошо.
Кроме того, вакцинировали еще десять человек, которые проживают в резиденции Далай-ламы. Они также получили дозу CoviShield, разработанную Оксфордским университетом.
Также на это отреагировал и министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook. Он поделился картиной, на которой изображен сам в виде духовного лидера.
"Коллаборантам COVID-19 посвящается: Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупости, делайте мудрый выбор. Будьте как Далай-лама", – подписал фото Степанов.
Напомним, в Украине препаратом CoviShield (AstraZeneca) против коронавируса начали вакцинироваться не только люди из групп риска или же публичные личности ради популяризации индийской вакцины. Прививку ее остатками Министерство здравоохранения разрешило делать и обычным украинцам.
Ранее о своем самочувствии после вакцинации рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он также отметил, что в Украине на 10 тысяч проведенных прививок зафиксировано 126 незначительных аллергических реакций.
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинским врачам, спортсменам, телеведущим и эстрадным артистам сделали прививки против коронавируса в эфире. Среди них Александр Педан, Руслана Лыжичко, двукратный чемпион мира по стронгмену Сергей Конюшок и другие.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях можно отдать остатки доз вакцины. А также назвал противопоказания к вакцинации от коронавирусной болезни.