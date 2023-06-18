'Дайте ему пароль!' Маск публично высмеял Байдена в Twitter

Основатель компаний "SpaceX", миллиардер Илон Маск публично высмеял президента США Джо Байдена в Twitter. Он заявил, чтобы американскому лидеру отдали пароль в его аккаунт.

Видео дня

Об этом бизнесмен написал в ответ на сообщение главы Белого дома в Twitter о повышении налогов. В частности, Джо Байден призвал в социальной сети повысить налоги для сверхбогатых людей.

"Пора сверхбогатым начать платить свою справедливую долю налогов", – написал американский президент.

В ответ к сообщению Байдена Илон Маск оставил неоднозначный комментарий, высмеяв президента.

"Пожалуйста, дайте ему пароль от его аккаунта, чтобы он сам писал твиты. Умоляю!", – написал миллиардер.

Напомним, что Илон Маск заявил, что уходит с должности гендиректора Twitter. Бизнесмен сообщил, что замену себе уже нашел.

Ранее сообщалось, что Маск отказался удалять твит Медведева об "исчезновении" Украины. В ответ Маск заявил, что не является другом президента РФ Владимира Путина и что пользователи должны сами решать, читать им украиноненавистнические твиты российской властной верхушки. В упомянутом твите Медведев заявил, что в 1991 году Украиной, мол, "назвали кусочки России", обозвал украинцев "нацистами" и выдал, что Запад уже устал оказывать поддержку нашей стране.