Замена уже найдена: Маск заявил, что уходит с должности гендиректора Twitter

Американский миллиардер и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что уходит с должности генерального директора Twitter. Бизнесмен сообщил, что замену себе уже нашел.

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Соответствующее заявление в четверг, 11 мая, Маск опубликовал на своем аккаунте в Twitter. По его словам, новый гендиректор платформы начнет работать через 6 недель.

Сам же Маск займет должность исполнительного и технического директора. Также он будет руководить программным обеспечением и системными операторами.

"С радостью сообщаю, что я нанял нового генерального директора для X/Twitter. Он заработает примерно через 6 недель! Моя роль сменится должностью исполнительного директора и технического директора, надзором за продуктом, программным обеспечением и системными операторами", – говорится в сообщении.

Отметим, еще в декабре 2022 года Маск предупреждал, что уйдет с должности гендиректора Twitter, как только найдет для себя замену.

"Я уйду в отставку с должности генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы принять эту работу! После этого я просто буду руководить командами программного обеспечения и серверов", – писал бизнесмен.

Перед этим он провел в соцсети опрос, стоит ли ему уходить с должности. "За" проголосовали 57,5% тех, кто принимал участие в голосовании. Всего проголосовало более 17,5 млн пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден выразил готовность возглавить Twitter. Зарплату за должность гендиректора компании он готов получать в биткоинах.

Интерес к управлению Twitter выразил и рэпер Снуп Догг. На своей странице в Twitter он запустил опрос с соответствующим вопросом: менее чем за сутки в нем приняли участие 1,6 млн человек – 81% из них ответили утвердительно.

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