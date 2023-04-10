''Все новости являются в определенной степени пропагандой'': Маск отказался удалять твит Медведева об ''исчезновении'' Украины

В сети Twitter Илона Маска, ныне владеющего этой соцсетью, призвали удалить твит заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в котором он написал об исчезновении Украины. Также к американскому миллиардеру был адресован вопрос, отвечают ли призывы к геноциду украинцев стандартам сообщества и почему Twitter восстановил страницы официальных лиц государства-террориста РФ.

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В ответ Маск заявил, что не является другом президента РФ Владимира Путина и что пользователи должны сами решать, читать ли им украиноненависнические твиты российской властной верхушки. Об этом он написал в своем профиле в этой соцсети.

В профиле Anonymous Operations, освещающем новости о деятельности хакеров Anonymous, 9 апреля призвали Маска удалять твиты с призывами к геноциду украинцев и закрыть доступ к сети для представителей государства-террориста, президент которого Владимир Путин признан военным преступником. Твит с призывом проиллюстрировали скриншотом сообщения экс-президента РФ Дмитрия Медведева о том, что Украина должна исчезнуть с карты мира.

"Вопрос к Илону Маску: 1. Является ли это (твит Медведева. – Ред.) с призывом к геноциду украинцев нарушением стандартов сообщества? 2. Как проверяется террористическое государство? 3. Почему вы позволили лидерам РФ вернуться на платформу, отменив правила Twitter против Путина и официальных лиц России? 4. Почему вы не соблюдаете санкции?" – отмечено в сообщении в Twitter.

Это сообщение получило огромный резонанс – и в конце концов Маск на него отреагировал. Впрочем, он отказался удалять твит Медведева и блокировать доступ к соцсети для российских чиновников.

"Мне сказали, что Путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, поэтому он мне не лучший друг. Все новости являются в определенной степени пропагандой. Пусть люди сами решают", – подчеркнул Маск.

Возмущение Anonymous Operations и тысяч пользователей, оставлявших комментарии под обеими твитами, вызвало сообщение Медведева, где тот заявил, что Украина должна исчезнуть с карты мира, потому что она "никому не нужна".

Напомним, в упомянутом твите Медведев заявил, что в 1991 году Украиной, мол, "назвали кусочки России", снова назвал украинцев "нацистами" и выдал, что Запад уже устал оказывать поддержку нашей стране. По версии Медведева Украина – это якобы "исконно русские земли", а граждане Украины "испытывают издевательства со стороны нацистского киевского режима".

Также чиновник государства-агрессора заявил, что российская армия, которая убивает и пытает мирных жителей, разрушает населенные пункты и инфраструктуру, якобы "защищает население Украины".

Вдобавок Медведев вылил грязь на западных лидеров, в частности, президента США Джо Байдена.

На этот поток сознания отреагировали журналисты немецкого издания Bild, разгромившие бред Медведева и указавшие на его неспособность ясно мыслить. В статье экс-президента РФ назвали "песиком Путина", который истошно лает.