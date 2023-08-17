'Даете нам возможность сосредоточиться на реформах ЕС': глава МИД Молдовы поблагодарил украинцев за героическое сопротивление РФ

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску обратился к народу и армии Украины с благодарностью за те титанические усилия, которые позволяют другим странам идти к намеченной цели без боевых действий на своей территории. Так, сама Молдова, прикрываемая от агрессии РФ, сумела выполнить три рекомендации из девяти, заявленных Евросоюзом, для получения членства в нем.

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Об этом дипломат сказал в рамках Hard Talk "Как выглядит путь Украины в ЕС?". Он заметил, что граждане Молдовы признательны Украине, осознают, какую цену им приходится платить ежедневно.

"Кишинев может работать над повесткой дня евроинтеграционного процесса и над рекомендациями ЕС благодаря способности Украины сопротивляться, благодаря мужеству украинского народа и Вооруженных сил. Тем самым вы защищаете и Молдову вы позволяете нам сосредоточиться на реформах ЕС в мирных условиях", – подчеркнул Попеску.

Отвечая на вопрос о том, какие именно реформы удалось провести молдовскому правительству на пути в ЕС, он ответил, что за это время проведена деолигархизация в экономическом секторе, улучшена система правосудия. Наиболее сложным остается вызов коррупции, которая значительно замедляет прогресс во всем обществе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что молдовская президентка Санду заявила, что Российская Федерация могла бы напасть на ее государство после захвата Украины. По ее словам, Молдова сейчас находится в безопасности только благодаря стойкости украинского народа.

Она также признавала, что сегодня ее страну фактически защищает украинская армия, а не нейтральный статус.

На этом фоне Кишинев наотрез отказался поддерживать Москву в ее военной агрессии, даже в обмен на низкие цены за поставки газа. Официальная позиция государства: к военным преступникам нельзя относиться снисходительно, чтобы "цена на газ была на доллар ниже".