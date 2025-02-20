'Да здравствует король': Белый дом 'короновал' Трампа, сеть взорвалась мемами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что "спас" Нью-Йорк, отменив распоряжение о взыскании платы за въезд в центр города Нью-Йорк. Свое заявление американский лидер в собственной соцсети Truth Social сопровождал словами "Да здравствует кололь".

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Заявление Трампа также продублировал Белый дом в собственном официальном аккаунте в сети X. Правда, слова Трампа были проиллюстрированы фотографией американского президента в короне.

Иллюстрация Белого дома, на которой Трамп в короне, копирует обложку журнала Time, где вместо названия издания написано "Трамп".

Это может быть намеком-ответом журналу, который в 2018 году действительно на обложке разместил изображение Трампа в короне.

Отмена платы за перегруженность дорог, которая составляет $9 за въезд на Мангеттен (ниже 60-й улицы), является предвыборным обещанием Трампа. Таким образом, президент свое обещание выполнил.

Но избиратели США в первую очередь обратили внимание не на исполненное обещание, а на возглас "Да здравствует король" и на корону президента. Американский сегмент сети взорвался мемами и фотожабами по этому поводу.

"Любой человек, который хочет сказать: "Я король", не является настоящим королем", - отметила "Американская мечта".

Однако большинство из мемов даже не нужно переводить.

Также в мемах довольно часто Трампа обвиняют во лжи. Надпись ниже переводится как "король лжецов".

А здесь Трампа назвали королем всего мира.

Отдельно Трампу напомнили о его фактической измене Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп после того, как второй раз уселся в кресло президента США, сразу начал терять доверие американцев. Недавний опрос показал, что рейтинг Трампа снизился в последние дни – все больше американцев озабочены направлением развития экономики США, поскольку новый лидер угрожает ряду стран пошлинами.

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