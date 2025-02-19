Трамп начал второй президентский срок с падения рейтинга – Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп после того, как вторично уселся в кресло президента США, стал терять доверие американцев. Недавний опрос показал, что рейтинг Трампа снизился в последние дни – все больше американцев озабочены направлением развития экономики США, поскольку новый лидер угрожает ряду стран пошлинами.

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Об этом пишет Reuters. Издание приводит данные шестидневного опроса Reuters/Ipsos, который завершился 18 февраля.

Исследование показало, что 44% респондентов одобряют работу Трампа в должности президента по сравнению с 47% в опросе, проведенном 20-21 января по возвращении республиканца в Белый дом.

Доля американцев, не одобряющих его президентство, в последнем опросе выросла еще более существенно – до 51% по сравнению с 41% сразу после его вступления в должность.

Издание отмечает, что Трамп пользуется относительно высоким уровнем одобрения своей иммиграционной политики: 47% респондентов поддерживают его подход, включавший обещания усилить депортацию нелегальных мигрантов в стране. Доля незначительно изменилась с января.

При этом доля американцев, считающих, что экономика США идет неправильным путем, выросла до 53% в последнем опросе по сравнению с 43% в опросе 24-26 января.

Общественное одобрение экономического руководства Трампа упало до 39% с 43% в предварительном опросе.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп пугает мир новыми пошлинами. Он планирует в рамках начавшейся им тарифной войны ввести 25%-ные пошлины на импорт автомобилей, полупроводников и фармацевтической продукции. В этот раз следует готовиться производителям из Японии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура и Мексики.

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