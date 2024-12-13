CNN: администрация Байдена ускоряет доставку оружия в Украину из-за заявлений Трампа

Администрация действующего президента США Джо Байдена наращивает поставки техники и оружия Украине перед тем, как во главе Белого дома станет Дональд Трамп. Неназванный высокопоставленный представитель администрации назвал это "исторической попыткой" передать Киеву больше военной помощи.

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Об этом написало издание CNN, ссылаясь на свой источник. Журналисты отметили, что Вашингтон пытается обеспечить украинцам "прочную основу для подготовки к 2025 году".

Эти действия резко контрастируют с заявленной позицией новой администрации Трампа: избранный американский президент в интервью Time, опубликованном в четверг, раскритиковал разрешение ВСУ использовать предоставленное США оружие для ударов вглубь России.

Собеседник CNN заверил, что сейчас команда Байдена вкладывает ресурсы в то, чтобы передать Киеву ранее объявленную помощь до того, как состоится инаугурация нового президента.

"Министерство обороны предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину в течение следующих пяти недель", – сказал представитель администрации. Он пообещал, что до середины января 2025 года Штаты поставят сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники "и другие критически важные возможности".

Межведомственные усилия по доставке оружия возглавляет советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, сказал источник. В ноябре Салливан от имени Байдена сказал министру обороны Ллойду Остину "ускорить" поставки бронетехники, боеприпасов и многого другого.

В настоящее время Пентагон осуществляет морские и воздушные перевозки, чтобы уложиться в срок, заявили в СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В интервью Time Дональд Трамп заявил: "Я категорически не согласен с тем, чтобы посылать ракеты на сотни миль вглубь России. Почему мы это делаем? Мы только усиливаем эту войну и ухудшаем ее".

– Администрация Джо Байдена ответила на критику Дональда Трампа по поводу ударов ВСУ американскими ракетами по целям в РФ. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что основная цель текущей политики – обеспечить Украину максимально эффективной поддержкой.

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