Украина должна иметь лучшую позицию для переговоров: у Байдена ответили на упрек Трампа по ударам американскими ракетами по России

Администрация президента Джо Байдена ответила на критику Дональда Трампа по поводу возможных ударов американскими ракетами по российским целям украинской армией. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что основная цель текущей политики - обеспечить Украину максимально эффективной поддержкой.

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Это необходимо для того, чтобы в предстоящих переговорах у Владимира Зеленского были сильные позиции. Об этом Кирби заявил в четверг, 12 декабря.

"Я не буду прибегать к спорам с избранным президентом и тем, о чем он говорит в медиапространстве. Могу только повторить, в чем заключалась политика и распоряжение президента Байдена", – сказал представитель действующей администрации.

Кирби объяснил, что США делают все возможное, чтобы предоставить Украине необходимые возможности для защиты и усиления оборонной способности.

"Чтобы в случае, если – и когда – дело дойдет до переговоров, президент Зеленский находился в лучшей из возможных позиций, чтобы у него было больше рычагов влияния, и он имел наибольший успех на поле боя", – подчеркнул Кирби.

Он подчеркнул, что президент Байден разрешил применять ракетные системы большой дальности для ударов по целям на территории России, и эта политика остается в силе.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил критику в адрес Украины за использование американских ракет для ударов по территории России в прошлом месяце. Он отметил, что не понимает, почему США разрешили Украине наносить удары вглубь российской территории, используя американское вооружение.

Как сообщал OBOZ.UA, после встречи с Владимиром Зеленским в Париже Дональд Трамп заявил, что может снизить помощь нашему государству. Однако Украина может сыграть на прагматизме, присущем следующему президенту США, считает эксминистр иностранных дел Владимир Огрызко.

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