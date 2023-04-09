ЧВК 'Вагнер' пыталась купить оружие для войны в Украине у страны НАТО – Washington Post

Российская частная военная компания "Вагнер" пыталась приобрести оружие для войны против Украины у государства-члена НАТО. В феврале представители этой ЧВК посещали Турцию для достижения договоренностей о закупке вооружения и оборудования.

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Посредником для реализации соглашений, результативность которых пока неизвестна, должна была стать Республика Мали, расположенная на западе Африки. Об этом сообщает The Washington Post, в распоряжении которого на днях оказался значительный массив секретных документов Пентагона.

Анализируя секретные разведывательные документы, журналисты пришли к выводу, что разведка США имела доступ к внутренней информации ЧВК "Вагнер" и знала о попытках этой российской частной армии закупить оружие у члена НАТО Турции. В сделке планировалось использовать Мали.

"В начале февраля персонал "Вагнера" "встречался с турецкими контактами для закупки оружия и оборудования из Турции для усилий Вагнера в Мали и Украине", – говорится в одном отчете. В отчете также отмечено, что временный президент Мали Ассими Гойта "подтвердил, что Мали может приобрести оружие в Турции от имени Вагнера", – пишет WР.

В отчете нет четкого ответа на вопрос, знали ли власти Турции об этих усилиях ЧВК "Вагнер", также документ не содержит информации о том, удалось ли частной армии российского олигарха Евгения Пригожина добиться задуманного.

Однако в любом случае эта информация сенсационна и может иметь серьезные последствия.

"Открытие того, что союзник по НАТО, возможно, помогал России в войне против Украины, может оказаться взрывоопасным, особенно потому, что Турция пытается заблокировать присоединение Швеции к трансатлантическому военному альянсу", – пишет издание.

Журналисты WР пытались получить комментарии причастных сторон. Однако в турецком правительстве от комментариев отказались. А в посольстве Мали в Вашингтоне вообще проигнорировали запрос издания о комментарии.

Напомним, 7 апреля стало известно, что в сеть попали секретные документы по планам США и НАТО. Засекреченные военные документы якобы подробно описывают секретные планы США и НАТО по наращиванию сил обороны Украины перед запланированным контрнаступлением. При этом они были изменены в некоторых частях по сравнению с начальным форматом: западные оценки потерь Украины в войне с Россией были завышены, количество ликвидированных оккупантов занижено. Поэтому аналитики предполагают, что изменения могут указывать на попытку дезинформации со стороны Москвы.

Но обнародование оригинальных документов, которые выглядят как фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов, а также других планов, ставит под угрозу усилия США с помощью Украины.

Расследованием утечки занялся Пентагон.

Уже на следующий день в сеть слили новые секретные документы США об Украине, Китае и Ближнем Востоке. В открытый доступ могло "просочиться" более сотни документов, и официальные лица Вашингтона признали, что масштаб такой утечки вместе с чувствительностью самих данных может нанести огромный ущерб.

Между тем, в Офисе президента Украины отреагировали на "слив" секретных документов по усилению ВСУ, отметив, что опубликованные данные, скорее, содержат статистический анализ поставок. В ОПУ также заверили, что, безусловно, о реальных планах контрнаступления российские войска узнают первыми – на поле боя.