'Чтобы не закончили так же, как Европа': Трамп заявил, что США должны больше беспокоиться о ситуации с мигрантами, чем о Путине

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна должна меньше беспокоиться о российском диктаторе Владимире Путине, а больше внимания уделять своим проблемам. В частности, борьбе с нелегальными мигрантами, незаконным оборотом наркотиков и преступностью.

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По его мнению, такой подход необходим для того, чтобы "не закончить, как Европа". Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Нам следует меньше беспокоиться о Путине и больше беспокоиться о бандах мигрантов-насильников, наркобаронов, убийц и людей из психиатрических больниц, въезжающих в нашу страну. Чтобы мы не закончили так же, как Европа", – отметил Трамп.

В то же время CNN со ссылкой на свои источники сообщает, что темпы подготовки предстоящей встречи президента США и диктатора РФ усилились.

"Публично ничего не объявлено. Но в частном порядке ведутся разговоры о том, что встреча Трампа и Путина, которая всегда была на карте, теперь ускоряется", – говорится в публикации о событиях 28 февраля в Белом доме, когда произошла перепалка Трампа и вице-президента Джей Ди Венса с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По мнению аналитиков The Wall Street Journal, спор Зеленского и Трампа может стать козырем Путина. Российский диктатор может воспользоваться ситуацией, чтобы еще раз обвинить Киев в якобы нежелании мирного урегулирования войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале в США прошли протесты против массовой высылки иммигрантов, которое проводит администрация Дональда Трампа. Жители одного из штатов сожгли флаг страны в знак протеста.

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