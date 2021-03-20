Плохо быть крупнокалиберной Вангой с прицельной дистанцией вангования в десять лет. Вот ездишь-ездишь по миру черт его знает с какого года, с одиннадцатого-то уж точно, рассказываешь всем за границей, что Россия начинает превращаться в Рейх, что будет война, что другого пути нет, что вам это надо понять и признать, и чем раньше вы это поймете, тем меньшей ценой отделаетесь. депутаты, форумы, сенаторы, министры, парламенты… До такой степени уже всех достал своими воплями, что проблема не в том, что Путин ворует, а в том, что он убивает, что…

А тут проходит десять лет.

И Президент Соединенных Штатов Америки. Прямым текстом. На весь мир. Говорит.

Да - Путин убийца.

И все - да, да, точно, он открыл нам глаза!

А ты стоишь такой в сторонке, как Траволта лапками только разводишь: эммм… аааа… ну, как же… позвольте…

Надо калибр на меньший сменить. Года на полтора вперед.

Чтоб еще помнили. Кто называл вещи своими именами, когда это не было мейнстримом.

Но я то черт с ним. А вот российскую оппозицию реально жалко. Десять лет ходили-ходили с шариками. С ленточками. Уточками. Кроссовками. Самолетиками. Ёршиками. И в друг в один прекрасный момент из-за каких-то чертовых семи секунд такая удобная прижившаяся безопасная повестка дня теперь нахрен никому не нужна. Да плевать теперь, что он там ворует. Он - убивает. И это перевешивает всё. Басня изменилась. На режиссерскую версию. Вместо дедсадовского утренника теперь будет истинный хардкор. Идите, постойте теперь в сторонке, детишки. Ну или в загоне. Как привычнее. Вот вам шарик.

Тот случай, когда Президент США – больше российская оппозиция, чем вся российская оппозиция.

Вообще, конечно, вчера было знаковое событие. Очередная точка бифуркации. Мир опять изменился. Как это принято писать: мы проснулись в новой реальности.

Вчерашний день можно считать началом новой Холодной войны 2.0

Легким движением руки Владимир Путин из не слишком рукопожатного, но все же государственного лидера, играющего свою роль на международной арене, которого в последнее время даже снова стали приглашать то в Израиль, то в Австрию - превратился в Каддафи и Саддама Хусейна.

А вместе с ним и его страна из мирового игрока превратилась в балалайню.

За семь секунд.

Двумя слогами.

Ай ду.

И то, что Британия выступила в этот же день с еще более серьезным заявлением, говорит, что это позиция выработанная, согласованная и по ней уже проведена работа. Славные восьмидесятые возвращаются! Рейган и Тэтчер зачеркнуто Байден и Джонсон снова на сцене. США вернулись в мировую политику, притянули Британию, вспомнили, как это было у Рональда и Маргарет, и сделали первый ход пешкой.

Это, надеюсь, только первый ход. Байден еще, конечно, не настоящий Рейган. Тот вообще назвал вещи своими именами– Империя Зла. И боролся именно с империей. Байден же пока говорит "Путин убийца". И борется с Путиным. Но, повторю, это лишь, надеюсь, первый ход. Дальше будет больше.

А вот Британия выстрелила сразу из главного калибра. Её заявка намного серьёзнее высказывания Байдена. Хоть и потонула в её тени.

Великобритания назвала Россию своей основной угрозой. И если Китай она определяет как экономического конкурента, но при этом всё же партнера, то Россию - именно угрозой. И именно основной.

И заявила, что увеличит количество своих ядерных боеголовок на сорок процентов.

В переводе на русский это значит: "Привет, еще и новая Гонка вооружений 2.0!"

Что там, ваши "Искандеры", дяди?

По прежнему смеются?

Ну-ну.

Выиграть холодную войну и гонку вооружений у коалиции Британии и США не удавалось еще никому. Некоторые пытались, заканчивалось все либо вареной травой и тремя миллионами трупов от голода, либо, если мозгов все же побольше, ножками Буша и гумконвоями.

В тот раз Холодную войну империя проиграла.

Проиграет и в этот.

Помер тот, помрет и этот, перефразируя.

Потому что мир теперь устроен так, что дубинами больше не воюют. Дивизиями бронированного железа больше не воюют. Полками и конармиями пушечного мяса больше не воюют. Даже лазерами из космоса уже не воюют.

Воюют экономикой. Технологиями. АйТи. Интеллектом. Инновациями.

Восьмидесятилетней джентлмэн на одном берегу океана говорит всего лишь два слога – а на другом берегу океана у империи рушится рубль.

Теперь так.

А здесь у вас шансов нет, ребят.

В ядерной войне, может, и были бы - три четверти планеты превратить в радиоактивную помойку вы способны, охотно верю - о, да, убивать людей вы умеете замечательно! - но это и всё, что вы умеете.

А мир изменился.

А вы этого так и не поняли.

Кстати, россияне. Дорогие мои. Имперские либералы. А помните, вас предупреждали? Что бесконечно долго балансировать на вершине баррикады на одной ноге - и вашим, и нашим - не получится. И когда-то придется всё же падать по какую-то сторону. И лучше эту сторону выбрать вам сейчас. Потому что, когда придет момент, выбора, собственно, уже не будет.

Так вот. Со вчерашнего дня у вас остался лишь один вариант.

Либо вы со всем миром против Путина, а, значит, и России.

Либо вы с Россией. А, значит, с Путиным.

Я думаю, вы выберете второй. Вы всегда выбирали второй. Единицы из вас выбирали первый. На весь СССР один только Сахаров говорил, что Союзу не надо помогать зерном. Что не в Брежневе дело. Что необходимо экономическое обрушение. Иначе никак. Вы, ваши предшественники, его за это с говном жрали. Да, вы, тогдашние имперские диссиденты.

В России была одна Новодворская. Которая говорила, что дело не в Путине. Что он - лишь следствие. Лишь порождение этой славной страны. И даже не в Ельцине.

О, как жрали с говном её…

Я думаю, что и сейчас, поначалу вы выберете второй. Да, Путин говно, но Родина, березки, Чистые пруды, Динамо Спартак, Акинфеев…

И я вас расцеловать готов за это.

Потому что никто, кроме вас, не сможет донести Байдену ту окончательную мысль, что убийца - не только Путин.

Что дело не в нем.

И что в Холодной воне 2.0 надо бороться с Империей Зла 2.0.

И он обязательно дойдет до этой мысли.

А значит, "Абрамс" приближается. Пройдет десять, пятнадцать, двадцать лет, и один старый, лысый, уставший военкор, залезет на броню, как и обещал, проедет по Тверской и сделает селфи. На Красной Площади. Как и обещал.

А потом откроет ящик с гуманитарной американской тушенкой и будет её раздавать. За гасло "Слава Украине!" (переведите в Гугле уже сейчас, понадобится). И будет смотреть на ваши счастливые лица. Которые вы сами будете красить в американские флаги. И спрашивать, чей Крым. И пороть.

Как и обещал.

Как вы там - а-ха-ха, Аркашка, на "Абрамсе", когда приедешь, герой?

Ну, как, теперь смешно?

Судя по истерике в ваших СМИ и МИДе, что-то вы как-то не очень ржёте.

А что так, ребят?

Славный мне подарок дядя Сэм на день рождения сделал.

Спасибо, Дедушка Байден!

Спасибо, Баба Лиза!

Ваше Величество.

Слава Украине!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.