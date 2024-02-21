Что будет, когда придет "русский мир": в Эстонии появились бигборды с "уничтоженными" зданиями. Фото
В Таллинне (Эстония) на улицах разместили бигборды, показывающие, как могли бы выглядеть местные здание в случае их разрушений обстрелами. Выставке дали красноречивое название – "Мгновение".
Плакаты разместили 19 февраля в трех таллиннских районах Ыйсмяэ, Мустамяэ и Ласнамяэ. Авторы арт-перформанса – Ребека Парбус и Estookin – также запустили сайт о своем проекте. Бигборды можно будет увидеть вживую до 3 марта 2024 года.
Художницы создали изображения с помощью компьютерной графики. Так они хотели напомнить о ценности обычных вещей, на которые жители Таллина обычно даже не обращают внимания.
"Размышляя о том, насколько нестабилен наш мир сейчас, я поняла, что воспринимаю все вокруг как должное. От свободы и независимости до еды на столе и крыши над головой", – призналась Парбус.
Отметим, что получившиеся картины очень напоминают реальные кадры, снятые в украинских городах, пострадавших от "русского мира".
Картины авторы проекта разместили рядом с их реальными зданиями-"прототипами", чтобы контраст был наглядным.
"Насколько мы ценим те моменты, когда все хорошо?" – задала риторический вопрос художница под псевдо Estookin.
Как писал OBOZ.UA, ранее Эстония призвала Европейский Союз конфисковать 150 млрд евро замороженных российских активов. Причем сделать это нужно до президентских выборов в США в 2024 году, считают в МИД страны.
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