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Что будет, когда придет "русский мир": в Эстонии появились бигборды с "уничтоженными" зданиями. Фото

Дарья Дурова
Мир
2 минуты
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Выставка эстонских художников

В Таллинне (Эстония) на улицах разместили бигборды, показывающие, как могли бы выглядеть местные здание в случае их разрушений обстрелами. Выставке дали красноречивое название – "Мгновение".

Плакаты разместили 19 февраля в трех таллиннских районах Ыйсмяэ, Мустамяэ и Ласнамяэ. Авторы арт-перформанса – Ребека Парбус и Estookin – также запустили сайт о своем проекте. Бигборды можно будет увидеть вживую до 3 марта 2024 года.

Проект Мгновение
Картины заставляют задуматься о ценности мира

Художницы создали изображения с помощью компьютерной графики. Так они хотели напомнить о ценности обычных вещей, на которые жители Таллина обычно даже не обращают внимания.

"Размышляя о том, насколько нестабилен наш мир сейчас, я поняла, что воспринимаю все вокруг как должное. От свободы и независимости до еды на столе и крыши над головой", – призналась Парбус.

Бигборд в Таллинне
Изображение создали с помощью компьютерной график

Отметим, что получившиеся картины очень напоминают реальные кадры, снятые в украинских городах, пострадавших от "русского мира".

В Эстонии открыли необычную выставку
Картины разместили на рекламных щитах

Картины авторы проекта разместили рядом с их реальными зданиями-"прототипами", чтобы контраст был наглядным.

"Насколько мы ценим те моменты, когда все хорошо?" – задала риторический вопрос художница под псевдо Estookin.

Мгновенье
Проект придумали эстонские художницы
Детская игрушка

Как писал OBOZ.UA, ранее Эстония призвала Европейский Союз конфисковать 150 млрд евро замороженных российских активов. Причем сделать это нужно до президентских выборов в США в 2024 году, считают в МИД страны.

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