Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 33 тысячи человек: прогнозы ООН еще хуже

Число жертв от масштабного стихийного бедствия в Турции и Сирии, произошедшего на прошлой неделе, продолжает стремительно расти: по состоянию на 12 февраля известно о 33 000 погибших. Однако в Организации Объединенных Наций, где изучение подобных катастроф происходит не впервые, прогнозируют по меньшей мере 50 тысяч жертв.

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Об этом сообщило издание Sky News. По информации от иностранных СМИ, на турецкой территории спасателям удалось обнаружить 29 тысяч тел под обломками домов, в Сирии отчитались о 4 500 погибших граждан.

"На сейчас трудно оценить ситуацию, но есть все основания полагать, что это число удвоится или даже больше... Это ужасно. Природа наносит ответный удар очень жестоким образом", – сказал заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, побывав в город Кахраманмараш в Турции, где был эпицентр первого землетрясения.

Напомним, что ученые дали пояснение причин столь разрушительных последствий землетрясения в Турции. По их версии, эпицентр находился на глубине 17,9 км на Восточно-Анатолийском разломе, что довольно близко к поверхности земли. Если бы эта точка лежала глубже, толчки не ощущались бы настолько сильно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции после страшного землетрясения активизировались маргинальные группы мародеров. Они массово грабят разрушенные дома, офисы и фермы, местные власти объявили облаву на преступников.

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