Число погибших украинцев в Израиле возросло, еще девять числятся пропавшими без вести

Жертвами войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС стали семь граждан Украины. На шестой день боевых действий еще девять украинцев считаются пропавшими без вести.

Также девять наших земляков получили ранения разной степени тяжести. О ситуации рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его словам, сейчас консулы установили личные данные всех погибших в Израиле украинцев и поддерживают связь с их родственниками, принимают меры по репатриации тел.

Также посольство Украины взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших граждан.

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Более тысячи украинцев уже обратились за помощью к дипведомствам, чтобы выехать с территории воюющей страны, где отменены авиарейсы.

На субботу, 14 октября, дипломаты готовят первый эвакуационный рейс – надеются, что украинцев смогут забрать из Израиля в Румынию.

Ныне идет работа над организацией дополнительных эвакуационных рейсов. Вся подробная информация о них поступит гражданам, оставившим свои данные в украинском посольстве в Тель-Авиве.

Известно, что из сектора Газы изъявили желание уехать около 200 украинцев, но из-за отсутствия безопасности в анклаве выезд оттуда пока невозможен.

Хотя МИД, посольства нашей страны в Израиле, Египте и Иордании, а также другие причастные украинские ведомства, заверил Николенко, прилагают активные усилия, чтобы как можно быстрее забрать наших людей из зоны боевых действий за границей.

Напомним: война в Израиле продолжается уже шестой день: ЦАХАЛ наносит удары по очагам террористической группировки ХАМАС в секторе Газы, а боевики не прекращают попыток проникновения на территорию страны. Израильский лидер Исаак Герцог заявил, что они готовятся к масштабной военной кампании против террористов в Газе, а Турция, взяв на себя роль посредника, уже начала переговоры по освобождению удерживаемых боевиками заложников.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный раввин Украины Асман Реувен Моше рассказал, как его внукам пришлось прятаться от ракет в Израиле и показал фото, вызывающие дежавю. Ведь раньше дети так же сидели в укрытии – но на Киевщине, когда РФ массированно обстреливала Украину.

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