Чиновником, забывшим на остановке секретные документы по проходу Defender, был кандидат в послы Великобритании в НАТО – СМИ

Секретные документы о проходе эсминца Defender в Черном море на автобусной остановке в графстве Кент забыл бывший сотрудник Министерства иностранных дел Великобритании Ангус Лэмпси. Он также был кандидатом в послы страны в НАТО.

Об этом пишут The Guardian и The Times со ссылкой на свои источники. По словам собеседников, проверку на новую должность мужчина не прошел.

Отмечается, что 51-летний Лэмпси работал в британском внешнеполитическом ведомстве с 1999 года, а в период с 2017-го по 2019-й возглавлял отдел по обороне, международной безопасности и странам юго-восточной Европы. Также в МИД он был начальником отдела безопасности в Евроатлантическом регионе и связям с НАТО.

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Издания отмечают, что мужчину пригласили на собеседование на пост посла Великобритании в НАТО. После инцидента с документами провели проверку и сняли его кандидатуру.

В то же время расследование не обнаружило факта шпионажа в действиях Лэмпси, но его доступ к государственной тайне ограничили.

Источники в британском правительстве отметили, что дальнейшее продвижение по службе маловероятно, но шанс на реабилитацию у мужчины есть.

Слабое наказание для Лэмпси вызвало недоумение среди сотрудников Минобороны, поскольку это не станет уроком для других и такие инциденты могут повториться.

Напомним, что на автобусной остановке в графстве Кент обнаружили секретные документы, принадлежащие Министерству обороны страны. Часть из них содержала информацию о вероятной реакции России и вероятные маршруты прохода британского корабля HMS Defender через украинские воды у берегов Крыма 23 июня.

Позднее в Минобороны подтвердили инцидент и извинились.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня Россия заявила, что открыла предупредительный огонь в сторону Defender в Черном море. В Британии опровергли это сообщение, а также отметили, что эсминец законно находился в регионе.