В Британии обнародовали засекреченные документы о проходе эсминца Defender у Крыма

В Великобритании на автобусной остановке в графстве Кент обнаружили секретные документы, принадлежащие Министерству обороны страны. Часть из них содержит информацию о вероятной реакции России на проход британского корабля HMS Defender через украинские воды у берегов Крыма в среду, 23 июня.

Обнаруженные бумаги оказались в распоряжении BBC. В документах сказано, что операцию провели с расчетом на то, что РФ может отреагировать агрессивно.

Миссию, которая получила название "Op Ditroite", обсуждали в Британии на высоком уровне еще в понедельник, 21 июня. Официальные высокопоставленные лица анализировали, как Россия может повести себя в данной ситуации. Отмечалось, что недавнее взаимодействие РФ и Великобритании в Средиземноморье было "ничем не примечательным", но скоро "все изменится".

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"После перехода от оборонительной к оперативной деятельности весьма вероятно, что взаимодействие с ВМФ России и ВВС России станет более частым и настойчивым", – такое предупреждение прозвучало в одной из презентаций.

В документах были выделены три возможных ответа со стороны России: они варьировались от "безопасно и профессионально" до "ни безопасно, ни профессионально".

Среди обнародованных данных была и серия слайдов, из которой стало известно, что было разработано два варианта маршрутов:

Первый – "безопасный и профессиональный прямой транзит из Одессы в Батуми". Он должен был представить Великобритании возможность "взаимодействовать с украинским правительством относительно того, что Великобритания признает украинскими территориальными водами".

Второй – альтернативный маршрут, при котором HMS Defender держался бы подальше от спорных вод. Он позволил бы избежать конфронтации, но мог был быть воспринят в РФ как знак того, что "Великобритания напугана".

"Документы, обнаруженные в Кенте, подтверждают, что переход был продуманным решением британского правительства продемонстрировать поддержку Украины, несмотря на возможные риски", – сказано в сообщении.

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