Четвертый сегодня: украинские военные показали, как уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Соледаре. Видео

Украинские защитники наносят мощные удары по позициям оккупантов в Соледаре на Донетчине. Только в понедельник военные Вооруженных сил Украины уничтожили четыре склада с боекомплектом врага.

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Об этом рассказал командир отдельной тактической группы аэроразведки "Мадяр" в своем Telegram-канале. Военнослужащий также показал видео одного из ударов по запасу БК захватчиков (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вы точно Соледар хотели, черви? Четвертый склад БК за сегодня", – говорится в публикации.

По данным аналитиков DeepState, 16 января в Соледаре сохраняется сложная ситуация. Оккупанты пытаются закрепиться в городе, продолжаются бои.

На Бахмутском направлении враг атакует Благодатное и Красную Гору.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замминистра обороны Анна Маляр призвала к информационной тишине вокруг Соледара и Бахмута. Она подчеркнула, что ситуацией на фронте в полной мере владеют только Верховный главнокомандующий, министр обороны, главнокомандующий, а также начальник Генштаба. Все остальные владеют ею фрагментарно.