Предложенное Владимиром Зеленским "перемирие", как мы можем видеть, было отвергнуто владимиром путиным, что лишний раз говорит о том, что он готов лишь имитировать готовность к дипломатическому урегулированию. Но с какой целью?

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Я много пишу о том, на каком уровне истощения российские войска, о критическом дефиците техники и время от времени отмечаю, что россия была бы заинтересована в перемирии, для передышки и восстановления ресурса. И вот, возникает парадокс. Я пишу о том, что они в этом заинтересованы, но при этом на это не пойдут. Как так и в чём логика?

Тут я бы хотел обратиться к своей заметке от 13 марта, с однозначным названием "Перемирия не будет" (https://t.me/zloyodessit/23902 ), в которой отметил, что РОВ до сих пор не выполнили поставленные перед ними задачи в 2024 году.

Покровск – не захвачен;

Торецк – не захвачен;

Часов-Яр – не захвачен;

Константиновка – далеко от захвата от слова совсем;Кураховский выступ – не срезан;

Северское направление – в стагнации;

Купянск – не захвачен;

Лимано-Купянская ось – полного выхода на правый берег Оскола и Жеребца – нет.

Летнее наступление 2025, по задумке путина, должно решить эти задачи. А уже после него, по итогам, накануне сезона дождей и зимы, когда штурмы на мотоциклах и электросамокатах такое себе удовольствие, включится российская дипломатия с предложением прекращения огня. Этим РОВ воспользуются для того, чтобы компенсировать потери, восстановить силы накануне уже весенней кампании.

Поэтому, 15 мая, будет участвовать путин или нет, но будет лишь очередной этап имитации переговорного процесса, цель которое затягивание процесса до осени, чтобы потом им воспользоваться для передышки и подготовки к следующей наступательной кампании.

Всё до прозаичного просто.